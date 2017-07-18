الصيادلة تخاطب الوزراء لخفض أعداد المقبولين بكلياتها

أحمد صبرى:أصدر مجلس نقابة صيادلة مصر قرارات هامة في اجتماعه الأخير حيث ناقش المجلس آخر مستجدات التحديات التي تواجه سوق الدواء والخاصة الأدوية منتهية الصلاحية .وقرر المجلس إنشاء إدارة متابعة مركزية لمتابعة القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية "الأك

أحمد صبرى:



أصدر مجلس نقابة صيادلة مصر قرارات هامة في اجتماعه الأخير حيث ناقش المجلس آخر مستجدات التحديات التي تواجه سوق الدواء والخاصة الأدوية منتهية الصلاحية .





وقرر المجلس إنشاء إدارة متابعة مركزية لمتابعة القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية “الأكسبير” وتكليف كل عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة بالإشراف على مجلس نقابة فرعية لجمع بيانات الأدوية منتهية الصلاحية “الأكسبير” من الصيدليات داخل نطاق المحافظة وتقديمها لشركات التوزيع ومتابعة سحب الأدوية من الصيدليات.

كما ناقش المجلس قضية تزايد أعداد المقبولين بكليات صيدلة وقرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة وتوجيه خطابات رسمية بخطورة تزايد أعداد المقبولين بكليات صيدلة عن القدرة الاستيعابية لتلك الكليات وعن حاجة سوق العمل إلى المهندس رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالي والدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأقر المجلس نشر إعلان بجريدة يومية يحذر الطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعات الخاصة بأن نقابة صيادلة مصر لن تقبل قيد أي طالب حاصل على مجموع كلي في الثانوية العامة بنسبة مئوية تقل عن 5% عن الحد الأدنى لتنسيق كليات صيدلة بالجامعات الحكومية طبقاً لقرار الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 18/12/2013 .

وفي هذا الصدد شدد المجلس على ضرورة الاستمرار في الدعوى المقامة من النقابة بمحكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لإلزامهما بتقليل أعداد المقبولين بكليات صيدلة.

وناقش المجلس الطلبات المقدمة من النقابات الفرعية لشراء مقرات جديدة لها ونوادي لصيادلة مصر ووافق مبدئيًا على إنشاء نادي للنقابة العامة بمحافظة الغربية وتكليف لجنة بإعداد دراسة جدوى للمشروع وتلقي عروض للأراضي التي يمكن إنشاء النادي عليها لاختيار أفضلها.

كما ووافق المجلس على دعم نقابة المنيا لشراء مبنى باسم النقابة العامة بالمحافظة.

ووافق المجلس مبدئياً على شراء مقر للنقابة العامة بمحافظة أسيوط ليكون مقرًا لنقابة أسيوط الفرعية.

وأقر المجلس الموافقة على استكمال شراء مقر النقابة العامة الجديد وتشطيبه ليكون مقرًا لنقابة قنا الفرعية.