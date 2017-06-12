اقتصاد وأسواق

الصيادلة تخاطب المالية لبحث مستجدات القيمة المضافة‎

أحمد صبرى   أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً اليوم للدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لتحديد موعد عاجل لبحث آخر مستجدات الضريبة على القيمة المضافة وذلك للأهمية القصوى.وشددت نقابة الصيادلة في خطابها على حرصها على رعاية مصالح أعضائها نظراً لكثرة المشاكل التى تواجه الصيادلة بالمح
12 يونيو، 2017 12 يونيو، 2017

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أحمد صبرى
 
أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً اليوم للدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لتحديد موعد عاجل لبحث آخر مستجدات الضريبة على القيمة المضافة وذلك للأهمية القصوى.

وشددت نقابة الصيادلة في خطابها على حرصها على رعاية مصالح أعضائها نظراً لكثرة المشاكل التى تواجه الصيادلة بالمحافظات مع الضرائب.

وأشارت النقابة إلى أنها سبق وأرسلت ثلاثة خطابات بطلب تحديد موعد ولم يتم الرد حتى الآن، الأمر الذي سيترتب عليه مخاطبة أعضاء النقابة بعدم التعامل مع الضريبة المضافة مع تحميل وزارة المالية أى آثار سلبية تنتج عن ذلك. 

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