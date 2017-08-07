الصيادلة تتقدم ببلاغ ضد الصحة لصرفها أدوية منتهية الصلاحية

أحمد صبرى قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد وزارة الصحة لمدها صلاحية شحنة أدوية تقدر بـ 50 ألف عبوة لمدة عام وتوريدها لمرضى فيروس سى بالتأمين الصحي. واضاف فى تصريحات له عقب تقدمه بالبلاغ ضد وزارة الصحة أن الوزارة اشترت الـ 50 الف عبوة من مستحضر د

أحمد صبرى

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد وزارة الصحة لمدها صلاحية شحنة أدوية تقدر بـ 50 ألف عبوة لمدة عام وتوريدها لمرضى فيروس سى بالتأمين الصحي.

واضاف فى تصريحات له عقب تقدمه بالبلاغ ضد وزارة الصحة أن الوزارة اشترت الـ 50 الف عبوة من مستحضر دكلاتاسفير من شركة أجنبية بـ 60 مليون جنيه رغم توافره بالشركات المحلية بـ 3 ملايين فقط.

وكانت قد اشتعلت الأزمة أمس بين نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد ووزارة الصحة ،بعد نشره عدة مستندات تفيد بقيام وزارة الصحة بتعديل صلاحية عقار دكلاتاسفير المعالج لفيروس سي وذلك من سنتين الى 3 سنوات.

وبحسب المستندات التى نشرها عبيد وحصلت المال على نسخة منها فإن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وردت 50الف عبوة لصالح اللجنة القومية للفيروسات الكبدية لتصرف لمرضي التأمين الصحي وذلك بعد الموافقة على مد فترة صلاحبتها وتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية.

وردت وزارة الصحة فى بيان لها على مانشره عبيد بأن هذا التمديد جاء بعد موافقة لجنة الثبات للمستحضرات من اساتذة كلية الصيدلة وكذا موافقة الشركة الأجنبية المصنعة على اماكنية تمديد الصلاحية لتلك المدة ..

ورد عبيد على بيان وزارة الصحة: لا يمكن بأى حال من الأحوال تمديد فترة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباتيته في درجة حرارة الغرفة للمدة الجديدة المقترحة ويتعين عدم استخدامه قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت أى مسمى بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم تمديد صلاحية الانتاج للتشغيلات الجديدة.

وأضاف: تقوم جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية بوضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا وهو عامين ثم تقوم بعمل دراسة ثباتية جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات مؤكدا أن ماقامت به وزارة الصحة وشركة bms المصنعة للعقار هو تحايل وجريمة.

