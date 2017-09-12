الصيادلة : بدء صرف إعانة استثنائية لمواجهة المصروفات الدراسية

المال – خاص أعلن الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تلقى طلبات الصيادلة الراغبين فى الاستفادة من الإعانة الإستثنائية المخصصة لمواجهة المصروفات الدراسية، إذ سيتم صرف مبلغ الف جنية كحد أقصى كل ستة أشهر.وأضاف أنه يتطلب من العضو الت

المال – خاص



أعلن الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تلقى طلبات الصيادلة الراغبين فى الاستفادة من الإعانة الإستثنائية المخصصة لمواجهة المصروفات الدراسية، إذ سيتم صرف مبلغ الف جنية كحد أقصى كل ستة أشهر.

وأضاف أنه يتطلب من العضو التقدم بطلبه مرفقاً به المستندات الآتية: “شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة “أ ن”، وصورة شهادة ميلاد المميكنة للطالب أو الطالبة ابنة العضو، وأصل شهادة قيد للطالب مختوم بخاتم المدرسة أو الجامعة”.

وأوضح أنه يشترط أيضاً للحصول على هذا النوع من الإعانات الاستثنائية، وأن يقدم العضو طلبه قبل انتهاء العام الدراسى، يشترط تقديم كل من الزوج والزوجة، وكذا مفردات مرتبهما على ألا يتجاوز مجموع مرتبهما 5 آلاف جنيه شهرياً.

وأوضح أنه بالنسبة للحالات الخاصة تقدم الأوراق من 1 إلى 4، مع إضافة أوراق أخرى ففى حالة الأرامل يتطلب إحضار مستند بدخل الأرمل أو الأرملة عن نفسها وعن زوجيهما المتوفيان، وألا يتجاوز دخلهما عن 5 آلاف جنيه شهرياً مع تقديم ما يثبت الحضانة.



وأشار عبيد إلى أنه بالنسبة للعضوة المطلقة بالإضافة إلى الأوراق من 1 إلى 4 يشترط أن تحضر مايثبت دخلها، وأن يكون دخلها منفردة لايتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه.

أما العضو الحر الذى لايعمل بالحكومة يقدم أخر صورة من إقراره الضريبى بحيث لايتجاوز دخله الشهرى المثبوت فى الإقرار عن 5 آلاف جنيه، وبالنسبة للأعضاء الذين ليس لديهم عمل فيشترط أن يحضر برنت من التأمينات.

وفى سياق متصل، قال أمين الصندوق، إن النقابة تصرف إعانة الوضع لعضوات الاتحاد فقط، وتصرف مرة واحده فقط بمبلغ 500 جنية للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة ويشترط لصرفها الإ يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب.



وأضاف أنه يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوه أو أحد زويها باستيفاء المستندات التالية: إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة ” أ ن”، إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.