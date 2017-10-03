الصيادلة : الإسكان وافقت على تخصيص 23 فدانا للنقابة

10 أفدنة لبناء مستشفى بالشيخ زايد لأعضاء المهن الطبيةأحمد صبرىأعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها مع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس النقابة، عن موافقتها بصورة مبدئية على الطلب المقدم من النقابة بشأن تخصيص 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لبناء نادى للصيادل

10 أفدنة لبناء مستشفى بالشيخ زايد لأعضاء المهن الطبية



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها مع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس النقابة، عن موافقتها بصورة مبدئية على الطلب المقدم من النقابة بشأن تخصيص 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لبناء نادى للصيادلة، و3 أفدنة بالتجمع الخامس لإقامة مشروعات إسكان.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إنهاء جميع الإجراءات مع هيئة المجتمعات العمرانية، وإرسال الموافقة النهائية للنقابة.

ووافقت الوزارة على تخصيص 10 أفدنة لأعضاء نقابات المهن الطبية لبناء مستشفى ونادٍ بالشيخ زايد.