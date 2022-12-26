الصويا والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 62 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 65 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 222 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 24919 طن ذرة، و11045 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 3427 طنًّا، و2800 طن زيت طعام، و43300 طن صويا، و3300 طن فول صويا، و7700 طن كسب فول صويا، و23906 أطنان فول.

كما استقبل الميناء أيضًا 14102 طن حديد، و42258 طن خردة، و14190 طن خشب زان، و12118 طن أبلاكاش، و2500 طن بضائع متنوعة، يضاف إلى ما سبق 11 طن معدات.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 37664 طن يوريا، و29910 طن رمل، و116 طن رخام.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 39573 طن ملح، و4020 طن ملح معبأ، و3000 طن كسب صويا، و48200 طن بضائع متنوعة، و9415 طن أسمنت، و27568 طن أسمنت معبأ.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (LNG SCHNEEWEISSCHEN) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 297 مترًا، وبعرض 48 مترًا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن تقريبًا من الغاز المسال.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3448 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1284 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11791 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يومي الأحد والجمعة كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.