الصويا ترتفع 1500 جنيها .. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 24-11-2022

واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعها اليوم الخميس 24 -11-2022 ،وارتفع سعر طن بذور الصويا المستوردة بقيمة 1500 جنيه مسجلة 27500 جنيها للطن مقابل 26500 جنيها أمس ، وسجل طن كسب الصويا المحلية 25500 جنيه،وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه لبروتين 60% ،بينما بلغ الجيلوتين المحلي 32 ألف جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

أفاد التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني / البرازيلي 9800 جنيها مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني ، سجل 9500 جنيها ،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني10500 جنيها ،دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 25 ألف و500 جنيه ،وبروتين 46% سجل 26 ألف جنيه ،والجلوتوفيد 8100 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وسجل سعر طن الردة المحلية 7300 جنيه للطن ،وكسب العباد بروتين 36% ، 12000 جنيه ،والصويا فول فات 27500 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 27000 جنيها.

وقال التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 22000 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيها وقشر الصويا 5600 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل الصعود ،كما تشهد مستويات قياسية مرتفعا بقيمة 300 جنيها ،ليتراوح الطن بين 14 الف جنيه و300 إلى 17 ألف جنيه و400 جنيها .

وأفاد السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17الف جنيه و300 جنيها للطن،وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17200وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وأوضح السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

وأشار السيد إلي أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

واضاف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.