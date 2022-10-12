الصويا ترتفع.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء12-10-2022

ارتفعت أسعار الأعلاف ومشتقاتها في أسواق اليوم الاربعاء 12-10-2022 بنحو 1000 جنيه للطن ،وسجل طن الصويا 20 ألف جنيه بدلا من 19ألف جنيه ،وتعد الصويا والذرة من أبرز مكونات الأعلاف التي تباع بصورة نهائية .

وكشف التجار أن سعر العلف الداجني البادي بروتين 23% سجل 15000 جنيها ،والعلف النامي 21% سجل 19950 جنيها وهي اسعار ارض المصنع .

وكشف التجار أن سعر طن العلف الناهي بروتين 19% سجل 14850 جنيها ،والعلف (بادي نامي) بروتين 21% سجل 14400 جنيها ،والعلف البياض بروتين 18%سجل 13900 جنيها .

وأفاد التجار أن العلف الحيواني سجل 12 ألف جنيه ،وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر خامات الأعلاف تواصل التماسك،وسجل سعر طن بذور الصويا 20ألف جنيه ،وكسب الصويا 18 ألف جنيه ،و الذرة المستوردة 10200 جنيه .

وقال التجار أن هناك تماسكا في أسعار الذرة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح التجار أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12الف جنيه في الطن .

ويذكر أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.

وأشار التجار خلال الفترة الحالية يتم استقبال 20% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي الاحتياجات البالغة 25 ألف طن فقط خلال الشهور الماضية التي كانت ترد إلى مصر .