الصويا ترتفع.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 30-11-2022

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء 30 -11-2022 بقيمة 300 جنيها ،حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 17ألف و350جنيه إلى 17800جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 17 ألف جنيه و800 جنيه بزيادة 300 جنيه مقارنة بأمس .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 17750جنيها ،وناهي 19 % سجل 17400جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17350 جنيها .

وأوضح التجار أن هناك ارتفاع بقيمة 1000جنيه في بذور الصويا ليسجل الطن 34 ألف جنيه مقابل 33 ألف جنيه أمس ،و مركزات الأعلاف بروتين 45% قفزت إلى 22 ألف جنيه و500 جنيها للطن .

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 15150جنيها إلى 16180جنيها، وعلف البط تراوح من 16350 جنيها للطن ،إلي 17170 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 10 ألف و500 جنيها .

وأفاد التجار إلي أن سعر اعلاف الماشية ارتفع 100 جنيه وسجلت اعلاف التسمين 10500جنيه إلى 9850 جنيه ،وعلف امهات بط 12 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13400جنيها .

وأفاد التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700جنيه إلى 16600جنيه، وعلف تسمين الاسماك 18000إلى 17300 جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن

وأشار التجار إلي أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 34 ألف جنيه والذرة المستوردة 10800 جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 19200 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة 300 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة .

وأكد التجار أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وكشف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف