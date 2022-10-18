الصويا تتراجع.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

انخفضت أسعار خامات الأعلاف في الأسواق وسجل طن الذرة المستوردة تراجعا بنحو 300 جنيه في الأسواق، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني والبرازيلي 10700 جنيه بدلا من 11 ألف جنيه -صب أرضه – وللمستهلك بـ 11700 جنيه، مع توالي الإفراجات خلال الساعات الماضية.

وكشف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت -صب أرضه- 10200 جنيه للطن، والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 23 ألف جنيه بتراجع 1500 جنيه، وبروتين 46% سجل 23500 جنيه للطن 25 ألف جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيه والجيلوتين المستورد 22300 جنيها والردة المحلية 7000 جنيه.

وأضاف التجار أن انخفاض أسعار كسب الصويا بقيمة 1500 جنيه في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الإفراجات التي دخلت السوق من الموانئ المصرية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

أسعار الاعلاف اليوم

ونوه التجار إلى أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيه بينما ارتفع طن الذرة المحلية بنحو 100 جنيه للطن مسجلا 7100 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أنه مع الإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار أدي لزيادة المعروض، وبالتالي تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأوضح السيد أن الفترة الحالية تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.