سيـــاســة

«الصوت والضوء»: خطة لتطوير الأهرامات بتكلفة 311 مليون جنيه

عبد العزيز : عروض للواقع الافتراضي باحداث التكنولوجيات و مدينة للصوت والضوء بالغردقة
ياسمين فواز 5:02 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 5:02 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة، بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية( الصوت والضوء )، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، وقال إنه منذ أنشئ الصوتوالضوء على سفح الاهرامات منذ عام 1961 وله تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير أدواته وبه جهاز ” برو جيكتور” ليزر واحد، ورغم إعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الآن.

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ورد محمد عبد العزيز، أن شركة مصر للصوت والضوء على الاقتراح، وقال: بالفعل العروض الحالية للصوت لا تتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

وأضاف إنه نظرا لارتفاع تكلفة العروض، لذلك قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الأعمال بعمل مزايدة للشركات، وفازت بها شركة أوراسكوم، وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد وتحديث عروض الصوت والضوء بتكلفة تطوير تصل إلى 311 مليون جنيه، تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء وتطوير منطقة الخدمات بالأهرامات.

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وأضاف “عبد العزيز” أن حجم الأرباح وصل قبل التعاقد مع شركة أوراسكوم 22 مليونا، وبعد الشراكة مع أوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه يتم خلال التطوير استخدام التكنولوجيا واستخدام السيارات الكهرباء بالمنطقة الأثرية وتطوير العروض وعمل عروض جديدة منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر وعرض عن تاريخ الإسكندرية، كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة وعمل عروض تستخدم احدث التكنولوجيا للاستفادة باعداد السياحين الموجودة هناك.

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وأوضح رئيس الشركة أنه يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص وأعماق البحر، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، وباستخدام أحدث تكنولوجيا للعروض بالصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية وتتواصل عمليات التطوير.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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