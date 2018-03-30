الصوت والضوء توفر مولدات لإعادة الكهرباء لمعبد أبو سمبل

العواصف الترابية منعت 160 حافلة و3 رحلات طيران من زيارة المعبد دعاء محمودأعلنت شركة مصر للصوت والضوء توفير المولدات الخاصة بها لإعادة التيار الكهربائي لمعبد أبو سمبل بعد انقطاعه عن المدينة بكاملها بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية التى تعرضت لها البلاد وأدت إلى سقوط 4 أبر

العواصف الترابية منعت 160 حافلة و3 رحلات طيران من زيارة المعبد









دعاء محمود

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء توفير المولدات الخاصة بها لإعادة التيار الكهربائي لمعبد أبو سمبل بعد انقطاعه عن المدينة بكاملها بسبب الطقس السيئ والعواصف الترابية التى تعرضت لها البلاد وأدت إلى سقوط 4 أبراج للضغط العالى بطريق أسوان- أبو سمبل السياحي.

جاء ذلك في ضوء التعاون المستمر بين وزارة الآثار وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وفى إطار خطة التغلب على أي معوقات تعرقل حركة السياحة.

وقال سامح سعد، رئيس الصوت والضوء، إن نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف التي أدت إلى انقطاع الكهرباء وحرمان 160 حافلة سياحية و3 رحلات طيران و3 بواخر نيلية من الوصول إلى أبو سمبل لزيارة المعالم السياحية أمس، لذا كان علينا التغلب على هذه المعوقات ليتمكن السائحون من زيارة معبد أبو سمبل أثناء زيارتهم للمدينة عن طريق توفير مولدات التيار الكهربي الخاصة بالصوت والضوء لخدمة إنارة المعبد.

وأضاف سعد أن التكاتف فى مثل هذه الظروف يجعلنا نتخطى أي أزمات ومشاكل نجدها أمامنا لنصل إلى ما نرجوه وهو انتعاش السياحة وعدم توقفها تحت أي ظرف.