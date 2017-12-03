الصوت والضوء تستهدف المجتمعات العمرانية الجديدة

9 آلاف جنيه تكلفة ساعة العرض الواحد.. و %10 تحسناً فى أعداد السائحين مفاوضات لتزويد مواقع العرض بشبكات واى فاى مجانية 8.5 مليون جنيه مستحقات لدى جهات حكومية و 11.5 مليونا رصيد الديوندعاء محمودقال رئيس شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، سامح سعد، إن شركته تست

9 آلاف جنيه تكلفة ساعة العرض الواحد.. و %10 تحسناً فى أعداد السائحين

مفاوضات لتزويد مواقع العرض بشبكات واى فاى مجانية

8.5 مليون جنيه مستحقات لدى جهات حكومية و 11.5 مليونا رصيد الديون





دعاء محمود



قال رئيس شركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، سامح سعد، إن شركته تستهدف خلال العام المقبل التعاقد على إقامة حفلات بمناطق عروض الصوت والضوء، وتنفيذ مشروعات الإضاءة لدى الغير فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

أضاف سعد لـ«المال»، أن انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، تسبب فى تكبد الشركة خسائر 20 مليون جنيه، حتى نهاية العام المالى الماضى، حين أن لديها مستحقات متأخرة لدى جهات حكومية بـ 8.5 مليون جنيه، نظير أعمال إضاءة للغير.

تابع سعد أنه يستهدف الحصول على نصيب أكبر من السوق فى مشروعات الإضاءة، وتقليل حجم الخسائر مع نهاية العام المالى الحالى، دون أن يوضح النسبة المستهدفة، مشيراً إلى أن 95% من إيرادات الشركة تعتمد على السياحة الوافدة لمصر.

أشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما بند الكهرباء، الذى يستحوذ على أعلى نسبة من مصروفات الشركة مع بقاء أسعار التذاكر للمصريين والأجانب كماهى تسبب فى تسجيل الخسائر، منوهاً عن أنه تم إبلاغ شركات السياحة برفع أسعار التذاكر بداية من فبراير المقبل.

تابع أن الأسعار الجديدة بالنسبة للمصريين تزيد من 35 جنيهًا للفرد إلى 50 جنيهًا أما بالنسبة للأجانب ترتفع من 8.5 دولار إلى 11.5 دولار، موضحاً أنه خلال عامى 2008 و2009 كانت أسعار تذكرة حفلة الصوت والضوء للسائح الأجنبى بـ 13.5 دولار.

أكد أن شركته تعامل قطاع خاص فى البنود المتعلقة بالكهرباء وغيره، موضحاً أن تكلفة تشغيل ساعة العرض الواحد تصل إلى 9 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن عدد العاملين بالشركة حالياً يصل إلى 480 عاملاً.

كشف عن عقده مفاوضات مع شركات الاتصالات لتزويد أماكن عروض الصوت والضوء بشبكة واى فاى مجانية، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تطوير الخدمات المصاحبة للعروض.

لفت إلى أن إتاحة الخدمة المجانية تمكن السائح من نقل العرض مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لأصدقائه، مشدداً على أنها أفضل دعاية لجلب السائحين لمصر وحضور العرض.

أضاف أنه يبحث حالياً عقد اتفاق مع الجهات المعنية لعرض سلع الأسر المنتجة فى البازرات، والمحال التابعة لشركة الصوت والضوء، فى الـ 5 المناطق التابعة لها، مشيراً إلى أن المنتجات التى تعرض مرتبطة بالمحافظة التى يقام فيها العرض.

وعن حجم الإقبال على عروض الصوت والضوء فى الفترة الحالية، أكد أن هناك تحسن بنسبة 10% فى حجم الإقبال مقارنة بالعام الماضى، مشيراً إلى أن الصين وألمانيا أبرز الوافدين.

وفى سياق متصل، تستعد الصوت والضوء خلال الفترة المقبلة لبدء تنفيذ مشروع تطوير منطقة الأهرامات بالتعاون مع شركة بريزم إنترناشيونال العالمية، الذى تم توقيع العقد الخاص بها 18 يناير 2015، وقال رئيس الشركة إنه من المقرر بدء العمل فى شهر ديسمبر المقبل.

يستهدف المشروع، تطوير الأهرامات وتحديث عروض الصوت والضوء، وتوفير عدد من الخدمات التى تفتقدها المنطقة، وكانت نجوى الشاذلى رئيس الشركة سابقاً قالت فى حوار سابق لـ«المال»، إن شركة بريزم تضخ 50 مليون دولار لتنفيذ المشروع، كما أنّها ستتولى عملية تسويقه.

تابعت أن العوائد المالية للمشروع تصل إلى 200 مليون دولار، الحصول عليها على فترات تصل إلى 20 عاما، مشيرة إلى أهميته فى استقطاب الوفود منذ الصباح الباكر، وحتى منتصف الليل، ما يسهم فى تنشيط الحركة وعدم شعور السائح بالملل أو الضيق.

ويعود إنشاء الصّوت والضّوء إلى فترة الستينيات عندما كان الدكتور ثروت عكاشة الكاتب الكبير ووزير الثقافة الأسبق يتجوّل ذات يوم بمنطقة الأهرامات، واعتقد العاملون بها أنّه سائح، فتطوّعوا بالشرح له طريقة بناء الأهرامات بأنها كانت جبلاً وقام الفراعنة بنحتها على ما هى عليه الآن، ما آثار غضبه وجعله يبحث عن وسيلة مُبسطة لشرح تاريخها هى والآثار بشكل سلس يعلق فى ذهن الجَميع، بطريقة شيّقة.

واستعان الدكتور ثروت عكاشة، بنموذج لتجربة الصوت والضوء رآه خلال زيارته لفرنسا، يقوم على تسليط الضوء بوسائل معينة على الآثار والتى تقوم بدورها بشرح المكان، ومن هُنا استغل الفُرصة وقام عكاشة بتنفيذ الفكرة عندما تولى وزارة الثقافة عام 1960 وأقيم أول العروض 1961.

