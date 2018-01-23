الصندوق: 42% تراجعًا لإيرادات الشركات في 10 سنوات

خالد بدر الدينأكد صندوق النقد الدولي أن ضرائب إيرادات الشركات انخفضت باستمرار طوال العشر سنوات الماضية من حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2007 إلى 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017 بنسبة انخفاض حوالى 42%، بسبب عدم تحصيلها من العديد من الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركة المصرية العا

خالد بدر الدين



أكد صندوق النقد الدولي أن ضرائب إيرادات الشركات انخفضت باستمرار طوال العشر سنوات الماضية من حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2007 إلى 3.5% خلال السنة المالية 2016-2017 بنسبة انخفاض حوالى 42%، بسبب عدم تحصيلها من العديد من الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس.

وتراجعت أيضًا ضرائب المبيعات العامة تدريجيًا خلال العشر سنوات الماضية، ولكنها بدأت ترتفع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخرًا، كما ذكر الصندوق الذى قال أيضًا إن ضرائب دخل الأفراد ما زالت منخفضة، مما يعكس التحديات التى تواجه مصلحة الضرائب، ومنها وجود عدد ضخم من الأفراد فى القطاع غير الرسمي.

ولكن الصندوق يرى أن تطبيق ضرائب على أذون الخزانة ساعد على خلق إيرادات جديدة تزداد مع مرور الوقت بسبب الارتفاع فى مدفوعات الفائدة على هذه الأذون، غير أن هذه الإيرادات لا تقدم موارد إضافية للحكومة، بسبب مدفوعات فوائد مرتفعة فى جانب الإنفاق، بينما تراجعت إيرادات الجمارك خلال العشر سونات الماضية، وإن كانت إيرادات الضرائب العقارية تضاعفت السنة الماضية غير أنها ما زالت منخفضة عند 0.1 % فقط من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف الصندوق أن إيرادات الضرائب تبلغ 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى أقل من مثيلتها فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للبترول، وكذلك من متوسط دول الأسواق الناشئة والبلاد النامية، والتى تبلغ 14.7% و16.7 % على التوالى.

وبالرغم من أن ضرائب إيرادات الشركات كانت منخفضة العام الماضى عند 3.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فإنها أعلى من نظيرتها فى دول الأسواق الناشئة والبلاد النامية، والتى تبلغ فى المتوسط 2.8 % و2.9 % على التوالى، كما جاء فى تقرير الصندوق الذي ذكر أيضًا أن ضرائب دخل الفرد فى مصر تتوقف عند 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالى وهي تقل نوعًا عن مثيلتها فى الأسواق الناشئة والبلاد النامية التى بلغت فيها حوالى 2 % و 2.6 % على الترتيب.