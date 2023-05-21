الصندوق المصري الأمريكي يبحث توفير تمويلات لشركة تنمية كابيتال فينتشرز

يجتمع الصندوق المصري الأمريكي مع شركة تنمية لرأس مال المخاطر”TCV” لمناقشة توفير تمويلات.

وقالت ندى شوشة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصرية الأمريكية خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم عيادات داوي للإعلان عن حصولها على تمويل من شركة الأهلي كابيتال القابضة والصندوق المصري الأمريكي: إن إجمالي محفظة وتمويلات الصندوق في مصر سجلت منذ بداية عمله في عام ٢٠١١ حتى الآن نحو ٥٠٠ مليون دولار.

وأضافت أن الصندوق لا يضع خطة لاستثمار تمويلات معينة في مصر في السنوات المقبلة، لكنه يمول المشروعات ذات المنفعة.

وتأسست شركة تنمية كابيتال فينتشرز “TCV” عام 2016 وهي شركة إدارة استثمار مقرها مصر.

وأعلنت سلسلة عيادات داوي عن نجاحها في توقيع صفقة تمويل بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه بقيادة شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي وهو صندوق استثمار أمريكي خاص يهتم بضخ الاستثمارات في مصر.

وتهدف داوي للتركيز على نمو شبكة عياداتها الخارجية في مصر واستخدام التمويل الجديد في تعزيز خطط توسعاتها وانتشارها في محافظات مصرية مختلفة وافتتاح ٣٠ فرعا جديدا في جميع أنحاء مصر والتركيز على الاستثمار في منصة التكنولوجيا الطبية وإدارة وتحليل البيانات والتواصل مع المرضى عبر التطبيب عن بعد وطرح برامج الولاء والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين مع العيادات.

ويتبع عيادات داوي ٢٠ فرعا في ١٠ محافظات مختلفة في أنحاء الجمهورية ويعمل بها ٢٦٠ طبيبا.