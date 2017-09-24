الصندوق الكويتي والعربي الإنمائى يساهمان في رأسمال مصر لريادة الأعمال

إلى جانب البنك الدولي.. ومباحثات مع صناديق استثمارية للتواجد بمركز الخدمات نصر: 2100 فكرة استقبلتها مبادرة فكرتك شركتك.. وكريم عرضت المشاركةأحمد عاشوروافق الصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق العربي الإنمائي، على المساهمة في رأسمال شركة مصر لريادة الأعمال التي أسستها وزا



إلى جانب البنك الدولي.. ومباحثات مع صناديق استثمارية للتواجد بمركز الخدمات

نصر: 2100 فكرة استقبلتها مبادرة فكرتك شركتك.. وكريم عرضت المشاركة

أحمد عاشور

وافق الصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق العربي الإنمائي، على المساهمة في رأسمال شركة مصر لريادة الأعمال التي أسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم مشروعات الشباب.

وكشفت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في تصريحات للصحفيين، اليوم، علي هامش انطلاق أتوبيس مبادرة “فكرتك شركتك”، عن تلقي الوزارة عرضا من شركة “كريم” لخدمات النقل للمساهمة في المبادرة من خلال نقل الشباب لمنطقة تواجد أتوبيس الأفكار بالمحافظات.

ويعتبر برنامج مبادرة “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال، بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويقدر رأسمال شركة ريادة الأعمال بحوالي 451 مليون جنيه، بتمويل مشترك من الوزارة، والصندوق السعودي للتنمية، وشركة إن آى كابيتال .

أوضحت الوزيرة أن نحو 2100 فكرة استقبلتها المبادرة منذ إطلاقها بداية الشهر الجارى.

وفي سياق أخر قالت “نصر” إن هناك مباحثات مع صناديق الاستثمار، للتواجد بمركز خدمات المستثمرين الذى نص عليه قانون الاستثمار الجديد.

وقامت الوزيرة خلال الفترة القليلة الماضية، بتوقيع عدة بروتوكولات مع عدد كبير من الجهات للتواجد بمركز خدمات المستثمرين، من بينهم شركة مصر المقاصة، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة، كما سمحت لبنك مصر بتقديم خدماته داخل المركز بالإضافة لبنك الإسكندرية .

