الصندوق السيادي يطلق 4 صناديق فرعية بأنشطة الخدمات المالية والبنية الأساسية والغذاء والصحة

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق سيطلق، خلال الفترة المقبلة، 4 صناديق فرعية متخصصة بقطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية، والتصنيع الغذائي والزراعة، وآخر بنشاط الخدمات الصحية، وأخيرًا نشاط البنية الأساسية والإنشاءات.

وأضاف، خلال مائدة مستديرة عبر تقنية تطبيق “زووم”، أن تأسيس صناديق متخصصة سيسهم في استغلال الأمثل للأصول المتاحة؛ نظرًا لعدم قدرة الصندوق السيادي في الدخول لاستثمارات مختلفة بأحجام ضخمة مما يتطلب وجود متخصصين في كل قطاع على حدة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الصندوق على وشك الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار الصناديق الـ4 بشكل رسمي، دون أن يوضح حجم تلك الصناديق المستهدفة.

يشار إلى أن الصندوق السيادي أنشئ بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغَلّة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير التنفيذي للصندوق.

ووفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد، فإن هدف الصندوق إدارة واستغلال الأصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.