الصندوق السيادي: نستهدف إنتاج 1.5 مليون طن هيدروجين أخضر بحلول عام 2030

أكد كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية – صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يركز على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، لما له من أهمية كبيرة تساعد في وضع مصر على خريطة الدول المصدرة للطاقة.

وقال بدر، خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022»، الذي تنظمه شركة «المال. جي. تي. إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، إن الصندوق يستهدف إنتاج مليون ونص طن هيدروجين أخضر بحلول عام 2030، بحجم استثمار يصل إلى 40 مليار دولار.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022 الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الأزمات.