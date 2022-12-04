الصندوق السيادي: نستهدف إعادة استغلال بعض المناطق في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص

قال أيمن سلمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، إنه جارٍ دراسة استغلال بعض المناطق في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها: الإسكندرية، ومدن الصعيد، والأقصر وأسوان، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سلمان، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، والذي تنظمة شركة “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن تلك الخطو تأتي في إطار زيادة وتوسيع المشروعات التي يتم طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أبرز القطاعات التي يستهدفها الصندوق عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها “التعليم، والخدمات، والعقارات، وغيرها”.

وأوضح أن إجمالي المحفظة المالية للصندوق تشهد نموًا متزايدًا، خاصة مع الدخول في العديد من المشروعات الجديدة المرتقب تدشينها في مختلف القطاعات.