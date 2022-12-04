الصندوق السيادي : نخطط للتوسع في قطاع الأنشطة الفندقية فئة 3 نجوم خاصة بمنطقة وسط البلد

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق السيادي يخطط للتوسع في مجال الفنادق واستغلال الانتعاشة الحالية في قطاع السياحة، خاصة إنشاء فندق بفئة 3 و4 نجوم بمنطقة وسط البلد.

وأضاف أن الصندوق الفرعي المتخصص بقطاع السياحة سيعمل علي خلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات.

وتابع أن الصندوق يتولي عرض فرص في 4 قطاعات مختلفة وهم العقاري والسياحى والبنية التحتية والتعليم والصناعة، مؤكدا استغلال تلك القطاعات كعنصر جذب للمستثمرين خاصة الأنشطة الخضراء والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts” والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».