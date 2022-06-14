الصندوق السيادي : مستعدون للشراكة مع أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية للقناة

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق مستعد للدخول في شراكات مع أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، الذي انعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة.

وأكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأيضًا المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس الإدارة.