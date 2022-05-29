الصندوق السيادي: ضخ 5 مليارات جنيه بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتخزين خلال عامين

أعلن كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية – صندوق مصر السيادى، عن خطة الصندوق لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات على مدار عامي 2022 و2023 في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر وقطاع التخزين والمستودعات.

وأكد بدر خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن الصندوق يركز بشكل كبير على مشاريع تحلية المياه باعتبارها مشروع قومي، ويستهدف إنتاج 3 ملايين متر مكعب يوميا الفترة المقبلة.

ويناقش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الحالة التى تشـهدها الأسـواق الماليـة من تغـيرات جوهريـة منـذ مطلـع عـام 2022، الـذي انقلبت فيـه الأوضـاع الاقتصـادية رأسـا على عقب، وظهرت خلاله تحركات قوية لمواجهة تداعيات حروب اشتعلت عالميًا، وألقت بآثارها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول المؤتمر دور القطاع المالي غير المصرفي، الذى يحارب بضراوة ليظل ضمن قائمة القطاعات الأكثر جاذبيـة في السـوق المصرية، ويسعى للعمل وخلق بـدائل مناسـبة لمواجهـة غـول التضـخم الـذي يلتهم الـدخول والـثروات، كي يثبت للجميـع أن جعبته لا تزال تحتوي على منتجات جديدة من شأنها فتح آفاق جديدة للربحية، وسط الأزمات.