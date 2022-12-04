الصندوق السيادي: حجم الأصول المستهدف لصندوق ما قبل الطروحات يصل إلى 2 مليار دولار

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن حجم الأصول المستهدفة لصندوق ما قبل الطروحات قد يصل إلى 2 مليار دولار.

وأضاف سليمان، على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، والذي تنظمه شركة “المال جي تي ام”، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي لصندوق ما قبل الطروحات يكمن في توفير جزء من بدائل تمويلية للمستثمرين المؤسسي، بجانب التوعية وخلق الفرس الاستثمارية للشركات المختلفة.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى لضخ المزيد من رؤوس الأموال للشركات والمستثمرين، لحثهم علي التوسع محليًا، إضافة إلى جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.