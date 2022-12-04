الصندوق السيادي : جولة جديدة عالميا للترويج للفرص الاستثمارية مطلع 2023

أكد كشف أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ«الصندوق السيادي ، أنه سيتم إطلاق جولة ترويجية مطلع 2023، فور الانتهاء من إجازات رأس السنة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية بمصر، بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص في المشروعات والفرص الاستثمارية بمصر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts” والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بعنوان «عام التحديات الكبرى»، أنه سيتم الاعتماد علي سياسة ملكية الدولة كدستور اقتصادي وعنصرية جذب رئيسي للفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر وطرقها أمام الأسواق العالمية.

وأوضح ان سياسة الصندوق السيادي تعمل على الاهتمام باختيار الشريك ذي المؤهلات والقدرات التي تضمن نجاح المشروع بشكل آمن.