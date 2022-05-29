الصندوق السيادي: بدء تشغيل محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر خلال نوفمبر

قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إنه من المقرر بدء تشغيل محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر خلال نوفمبر المقبل.

وأضاف الإبياري: نستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر”، مشيرًا إلى أنه لدينا فرصة فريدة من نوعها نظرا لأن مصر تمتلك موقعا جغرافيًا متميزًا ويمكن استغلال ذلك.

وتابع أن إصدار وإنتاج الهيدروجين الأخضر سيكون مجزيًا، ومن المتوقع أن يكون لنا ريادة عالمية فيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذي تنظمه شركة «المال جي تي» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: “نمــو يتحــدى المخاطر” ليناقش التداعيات التي طرأت على الساحة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية العنيفة التي أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التي تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالي غير المصرفي في الحفاظ على عوائده وجاذبيته في ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.