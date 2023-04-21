الصندوق السيادي النرويجي يربح 84 مليار دولار في الربع الأول من 2023

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي أرباحا بقيمة 84 مليار دولار في الربع الأول من 2023، وبما يعادل 5.9٪ عائدا على الاستثمار.

وقفزت قيمة أصول الصندوق إلى 1.4 تريليون دولار، مستفيدة من ارتفاع أسواق الأسهم التي اقتربت عوائدها من 8%، وفقا لرويترز.

ويحتفظ الصندوق بـ 70٪ من الأصول على هيئة أسهم، بينما يتم استثمار 27.3٪ في أدوات الدخل الثابت، و 2.4٪ في العقارات و0.1٪ في البنية التحتية للطاقة المتجددة.

وبلغت العوائد على أدوات الداخل الثابت نحو 3%.

وقال تروند غراندي نائب الرئيس التنفيذي إن الربع شهد أحد أقوى الأداءات على الإطلاق رغم اضطراب السوق في مارس الماضي الذي شهد مخاوف من أزمة مصرفية جديدة.

وقال غراندي في بيان “صعود سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا”.

ويدير البنك المركزي النرويجي الصندوق الذي يمتلك 1.5٪ من جميع الأسهم المدرجة عالميًا ولديه حصص في 9200 شركة.