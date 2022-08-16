الصندوق السيادي القطري يبدي رغبته في حصة بـ«موبكو»

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى أن الصندوق السيادى القطرى أبدى رغبته فى الاستحواذ على حصة تدور بين 15 و%20 فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، موضحة أنه يسعى لشراء جزء من المساهمات المملوكة للجانب المصرى.

وتبلغ حصة الجانب المصرى حاليًا فى هيكل ملكية «موبكو» %40.04، وذلك بعد إتمام صفقات الاستحواذ الأخيرة لصالح الصندوقين السعودى والإماراتى.

وقالت المصادر لــ«المال» إن الحصة الأكبر فى «موبكو»، التى يمتلكها الجانب المصرى، ويمكن التفاوض حولها تتبع الشركة القابضة للبتروكيماويات، وتبلغ %30.7.

وتتوزع ملكية «موبكو» بالوقت الراهن بين الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق السعودى بنسبة %25، و«ألفا أوريكس ليمتد» التابعة للصندوق السيادى الإماراتى بنحو %20 و«المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة %30.7، و«إيجاس» بحوالى %7.62، إضافة إلى آخرين يمتلكون أسهم حرة بالبورصة دون %5.

وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» فى انتظار قائمة الأعضاء الجدد الممثلين للصندوق السعودى فى هيكل ملكية موبكو، بعد إتمام صفقة الاستحواذ الأخيرة.

وانفردت «المال» مطلع الشهر الجارى بنبأ مفاوضات الصندوق السيادى السعودى مع الحكومة لشراء حصص بنك الاستثمار ووزارة المالية وشركة جاسكو فى «موبكو»، وقرب نجاحه فى إتمام تلك الصفقة.

وأعلنت البورصة منذ أيام تنفيذ الصندوق السعودى لعمليات شراء على عدد يقارب 57.3 مليون من أسهم موبكو، تمثل حصص وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وشركة جاسكو، ونحو %0.47 من حصة مصر لتأمينات الحياة، فى صفقة بلغت قيمتها 7.1 مليار جنيه، تشمل عملية نقل الملكية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال «موبكو» تضاعف صافى أرباحها إلى 2.85 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 655.4 مليون للفترة ذاتها من 2021، وارتفعت إيراداتها إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 1.46 مليار للفترة المناظرة من 2021.

من جانب آخر، أكدت المصادر أن الصندوق السيادى الإماراتى لا يزال مستمرا فى مفاوضاته لشراء حصة إضافية فى موبكو.

وكشفت مصادر لـ«المال» مطلع الشهر الحالى عن مفاوضات بين صندوق أبوظبى السيادى الإماراتى والحكومة المصرية لشراء «الأول» حصة إضافية بنحو 10 إلى %15 فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.