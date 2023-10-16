الصندوق السيادي السعودي يعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك‭ ‬دولارية

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ( الصندوق السيادي السعودي)، عين بنوكا لترتيب إصداره الأول من صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن الإصدار المزمع سيكون على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات، ووفقا لظروف السوق.

وتم تعيين كل من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر.

صندوق الاستثمارات العامة وعاء ماليًا ضخمًا تقدر قيمته بـ 514 مليار جنيه إسترليني.

تأسس الصندوق في عام 1971 كي تتمكن الحكومة السعودية من الاستثمار في مختلف المجالات، وهو في الأساس حساب توفير ضخم للبلد. والسبب في توافر السيولة فيه هو المبالغ الهائلة التي حققتها السعودية من بيع النفط.