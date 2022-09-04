الصندوق السيادي السعودي يعتزم رقمنة التسجيل العيني للعقارات

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، (الصندوق السيادي)، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، وذلك في إطار تعزيز عملية التحول الرقمي في المملكة.

ستعمل الشركة الجديدة على إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في السعودية، يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع الوحدات الحكومية، والتجارية، والسكنية، والزراعية، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

تهدف الشركة، إلى تطوير وتشغيل السجل العقاري، عبر استحداث منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وكيانات حكومية أخرى، لإنشاء سجل عقاري شامل، وتقديم خدمات تسجيل العقارات.

يأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري.

قال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إن الشركة الجديدة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة.