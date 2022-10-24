الصندوق السيادي السعودي يسعى للاستحواذ على «توال» التابعة لـstc بقيمة 3 مليار دولار

يسعى الصندوق السيادي السعودي إلى الاستحواذ على حصة أكثرية من شركة أبراج الاتصالات (توال)، التابعة لشركة الاتصالات السعودية (stc)، بقيمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

بحسب إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية “تداول”، فإن الصندوق السيادي السعودي قدّم عرضاً غير ملزم إلى شركة الاتصالات للاستحواذ على 51% من أسهم “توال”، على أن تحتفظ الشركة الأم بحصة 49%.

استثمارات الصندوق السيادي السعودي

تمّ تحديد القيمة الإجمالية لشركة “توال” بمبلغ 21.94 مليار ريال سعودي (5.85 مليار دولار أميركي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الأكبر لأسهم شركة الاتصالات السعودية بحصة 64%.

تُعدّ الصفقة هي الثانية للصندوق بقطاع أبراج الاتصالات خلال أسبوع تقريباً، حيث أعلنت شركة “زين السعودية” أنها نقلت ملكية إحدى شركاتها التابعة “زين للأعمال المحدودة” إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع تعديل اسمها ونقل ملكية ما يزيد عن 8 آلاف برج اتصالات إليها.

بحسب بيان على موقع “تداول”، بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، قام صندوق الاستثمارات العامة بتعديل اسم الشركة من “زين للأعمال المحدودة” إلى شركة “لتيس الذهبية” للاستثمار. كما وقّعت “زين السعودية” مع “لتيس الذهبية” اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية 8069 برجاً من الأولى إلى الثانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات ريال.