الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على ربع أسهم "المملكة القابضة" من الوليد بن طلال

استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي على أكثر من ربع أسهم شركة “المملكة القابضة” بعد أن أبرم صفقة شراء للآلاف الأسهم من حصة الأمير الوليد بن طلال.

وحسب بيان من “المملكة القابضة”، اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 625 ألف سهم من أسهم الوليد بن طلال في “المملكة القابضة”.

وتمثل تلك الأسهم 16.87% من إجمالي أسهم الشركة، بينما سيتبقى في حوزة الوليد أسهما تمثل 78.13% من أسهم الشركة.

وبلغت قيمة الصفقة 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) حيث قدر سعر السهم بنحو 9.09 ريال (2.4 دولار).

جدير بالذكر أن الوليد بن طلال أسس شركة “المملكة القابضة” عام 1980، بهدف نشر الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتستحوذ الشركة على حصص في قطاعات تشمل الفنادق والعقارات والبنوك والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والطيران والترفيه والنقل التشاركي والرعاية الصحية والتعليم.

وتملك استثمارات موزعة على 18 قطاعا واستثماراتها موزعة في 6 قارات بحجم أصول تتعدى 50 مليار ريال سعودي.