الصندوق السيادي السعودي يخسر 11 مليار دولار في 2022

تكبد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي في المملكة) خسائر بقيمة 11 مليار دولار خلال عام 2022، متأثرا بتراجع أسعار حيازاته في الأسهم والسندات العالمية.

وحسب بلومبرج، فإن أرقام الصندوق في 2022، بعيدة كل البعد عن المتحقق في عام 2021 عندما أعلن الصندوق عن ربح قدره 19 مليار دولار.

وأوضحت بومبرج أن أصول الصندوق السيادي السعودي أنها العام 2022 عند قرابة 778 مليار دولار.

ومنذ عام 2016، نشط الصندوق في استثماراته على الصعيدين المحلي والدولي مستغلا الوفرة المتحققة في الغالب من إيرادات بيع النفط.

ووفق “فوربس” تتضمن ذلك إطلاق 79 شركة، بما في ذلك “طيران الرياض”، والاستثمار في عدد من الشركات العالمية.

واستخدم الصندوق ثروته لكسب موطئ قدم في عالم كرة القدم الدولي، منفقا 414.8 مليون دولار للاستحواذ على نادي كرة القدم الإنجليزي نيوكاسل يونايتد.

كما ساهم في اتفاق لجلب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، الذي تدعمه شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.