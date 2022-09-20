الصندوق السيادي السعودي يبحث عن فرص استثمارية في كوريا

توقع مراقبون أن يبحث صندوقا الثروة السياديان السعوديان عن فرص استثمارية في الشركات أحادية القرن في العاصمة الكورية سول، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت وكالة سول للاستثمار إنها دعت صندوقي الثروة السياديين السعوديين وهما صندوق الاستثمارات العامة ، وشركة فينشر كابيتال السعودية لزيارة كوريا هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها حكومة مدينة سول صندوق ثروة سياديا إلى كوريا الجنوبية.

وجاءت هذه الدعوة بدعم من شين يو-غون، رئيس “شروق بارتنرز”، وهي مجموعة للترويج للاستثمارات العالمية تديرها حكومة مدينة سول.

وتضم “شروق بارتنرز” 8 خبراء في القطاعين العام والخاص، تم اختيارهم للترويج لجذب الأموال الأجنبية.

ومن المقرر أن توقع وكالة سول للاستثمار مع الصندوق السيادى السعودى على مذكرة تفاهم، وتقيم جلسة إحاطة لجذب الاستثمارات للشركات في سول.

ومن خلال الحدث، تسعى الوكالة لبناء شبكة تعاون استثماري عالمي وجذب الاستثمارات للشركات الواعدة في سول.

وتهدف مذكرة التفاهم التي ستوقع عليها الوكالة إلى بناء شراكة من أجل نمو الشركات الناشئة في كلتا المنطقتين وإنشاء نظام بيئي عالمي لبدء الأعمال، ودعم الشركات الناشئة لدخول الأسواق الخارجية، والتشغيل التعاوني لبرامج مثل المؤتمرات.

وستجري جلسة الإحاطة لجذب الاستثمارات في المجالات التي يهتم بها صندوقا الثروة السياديان السعوديان، بما فيها الألعاب الكورية والتجارة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 3 شركات أحادية القرن الكورية الجنوبية.

وتخطط وكالة سول للاستثمار للتركيز على منطقة الشرق الأوسط لجذب الاستثمارات.

وفي أكتوبر، ستقوم الوكالة بتشغيل جناح الشركات في سول في GITEX، أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، وستقدم 10 شركات في سيئول للمستثمرين المحليين.