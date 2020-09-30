الصندوق السيادي الروسي : أبرمنا مع مصر اتفاقية توريد 25 مليون جرعة لقاح كورونا

وافق صندوق الثروة السيادي الروسي على توريد جرعات لقاح كورونا إلى مصر عبر شركة فاركو

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا أبرمت اتفاقًا مع مصر لإمدادها بقرابة 25 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا الروسى، في إطار سعي موسكو إلى الاضطلاع بدور عالمي رائد في مكافحة الجائحة.

وووافق الصندوق على توريد لقاح فيروس كورونا إلى مصر عبر شركة فاركو التي تمثل واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة بمصر.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف ببيان إن الاتفاق بين صندوق الثروة السيادي الروسي وفاركو سيساعد مصر للحصول على اللقاح.

وأوضخ كيريل ديمترييف أن اللقاح الروسى الجديد فعال وآمن ويطلق عليه اسم سبوتنك-في، وسيكفى أكثر من 25 % سكانها.

وذكرت وكالة رويترز أن الصندوق أبرم هذا الاتفاق بعد اتفاقات أُبرمت في وقت سابق مع المكسيك لتوريد 32 مليون جرعة.

واتفق الصندوق أيضا مع البرازيل لتوريد حوالى 50 مليون جرعة ومع الهند لتوريد 100 مليون جرعة وكذلك مع أوزبكستان ونيبال.

وأجازت الجهات التنظيمية الروسية اللقاح للاستخدام المحلي في أوائل أغسطس الماضى بعد تجارب أولية بشرية على نطاق صغير.

روسيا أجرت اختبار لقاح كورونا على 40 ألف شخص

ويجري اختبار اللقاح حاليا على 40 ألف شخص في روسيا في تجربة بدأت في 26 أغسطس الماضى وأثبتت نجاحها.

وأكدت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية إن موسكو أتمت تجارب سريرية للقاح ثان محتمل لكوفيد-19 طوره معهد فيكتور في سيبيريا.

وكان المعهد قد انتهى خلال شهر سبانبر الجارى من مرحلة التجارب الأولية البشرية وتعرف بالمرحلة 2 للتأكد من سلامة اللقاح.

وطور معهد جماليا بالقرب من موسكو عينات من اللقاح روسي الذى من المرجح جدا أن يقى من مرض كوفيد-19.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة.

صورة توضح لقاح فيروس كورونا الروسى – المصدر: وكالة رويترز

وأعلنت حكومة القاهرة عن إغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما والنوادى ولكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ آواخر يونيو.

كما سمحت الحكومة المصرية منذ 21 سبتمبر الجارى بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

وأعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 8481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس ليرتفع الإجمالي إلى مليون 176.3 ألف حالة.

وقالت السلطات إن 177 مريضا توفوا ليرتفع الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات فى أنحاء روسيا إلى أكثر من 20.7 ألف حالة.