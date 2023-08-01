«الصندوق السيادى» يبدى اهتماماً بالاستحواذ على حصة من سلسلة «صيدليات مصر»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صندوق مصر السيادى، أبدى رغبة للاستحواذ على حصة فى مجموعة سلسلة «صيدليات مصر».

وأوضحت المصادر أن تلك المناقشات فى مراحلها المبدئية بين الطرفين، ولم يتم حتى الوقت الراهن حسم الحصة المستهدفة للاستحواذ، مؤكدة أن مالكى السلسلة فى مرحلة بحث الأمر حاليًا .

و«صيدليات مصر» هى إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى فى السوق المصرية، تم تأسيسها منذ أكثر من 18 عامًا على يد الدكتور ممدوح الأمين وآخرون، كما تمتلك شبكة فروع واسعة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن السلسلة مرت بعدة تحديات مالية منذ نهاية العام الماضى، واستمرت حتى الشهور الأولى من 2023، بضغط تراجع المبيعات نتيجة ضعف القوى الشرائية للمستهلكين محليًا، جراء الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتة بأن الأوضاع بدأت فى التحسن منذ بداية مارس الماضى.

وكشفت عن اعتزام الملاك الحاليين لسلسلة «صيدليات مصر» إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة قريباً بغرض تحسين المبيعات وأداء الفروع، سواءً تم المضى قدمًا بالصفقة المحتملة أو العكس.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادى استحوذ مؤخراً بالتعاون مع شركة «بى إنفستمنتس القابضة» – على نحو %49 من سلسلة صيدليات العزبى، عبر تأسيس كيان جديد تحت اسم «EZ International» للخدمات اللوجستية الخاصة بالصيدليات وتجارة الأدوية.

وأطلقت مجموعة «صيدليات مصر» خلال عام 2020 منصتها الإلكترونية تحت اسم «مصر أون لاين»، باستثمارات بلغت حينها حوالى 25 مليون جنيه، وتم عبرها إطلاق برامج تحاكى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عن طرق تعاقدات مع كبرى شركات التجميل العالمية.

وكشفت «المال» خلال يونيو لعام 2022، عن تعاقد «صيدليات مصر» مع شركة لوريال باريس الفرنسية، بغرض التوسع إلكترونيًا عبر طرح تطبيق جديد يُتيح للمتعاملين ترشيح منتجات التجميل الدوائية عبر الذكاء الاصطناعى.