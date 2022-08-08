«الصندوق السيادى السعودى» يواصل استحواذه على حصص «موبكو»

كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى لـ«المال» عن قرب نجاح الصندوق السيادى السعودى فى الاستحواذ على حصص كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية فى هيكل ملكية «موبكو»، البالغة %18.81، لترتفع نسبة مساهمته إلى %24.53.

وانفردت «المال» منذ أيام بخبر مفاوضات الصندوق السيادى السعودى للاستحواذ على حصص شركة جاسكو وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية فى هيكل ملكية «مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، وسط منافسة مع «السيادى الإماراتى» على شراء حصة إضافية .

ونشرت «المال» الخميس الماضى تأكيد نجاح الصندوق السيادى السعودى فى مفاوضاته لحسم الاستحواذ على حصة جاسكو البالغة %5.72 بقيمة تتجاوز المليار جنيه.

وقالت المصادر إنه بنجاح الصندوق السيادى السعودى فى مفاوضات شراء نصيب بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، سترتفع حصته إلى %24.53 فى هيكل ملكية «موبكو».

ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على نسبة %12.81 من إجمالى الأسهم فى «موبكو»، فيما تمتلك وزارة المالية حاليًا %6 بعد قيام «السيادى الإماراتى»، بشراء %20 منها مؤخرًا.

يذكر أن البورصة المصرية أفصحت أبريل الماضى عن بيع وزارة المالية %20 من «موبكو» إلى شركة «ألفا أوريكس ليمتد» التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى الإماراتى، مقابل 266.5 مليون دولار.

مصادر: «فاروس» سمسار العملية.. وجار استكمال الإجراءات والمفاوضات

وكشفت المصادر فى تصريحاتها لـ«المال» أن شركة فاروس تتولى دور سمسار عملية الاستحواذ، مضيفة أنه جارٍ حاليًا استكمال الإجراءات والمفاوضات النهائية مع الصندوق السعودى.

وبخلاف حصص شركة جاسكو وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، يضم هيكل ملكية «موبكو» حاليًا الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة %30.75 وألفا أوريكس ليمتد %20 و«المصرية القابضة للغازات الطبيعية» %7.62 إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون %5.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، تضاعف صافى أرباح الشركة إلى 2.85 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بصاف بلغ 655.4 مليون لنفس الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بإيرادات بلغت 1.46 مليار الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.