الصندوق السيادى السعودى يطلق شركة جديدة معنية بشؤون المرأة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (الصندوق السيادى السعودى) عن إطلاق شركة “كياني” المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن شركة “كياني”، التي ترأس الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مجلس إدارتها، ستركز على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسية، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.

وحسب “واس”، فإن “كياني” تهدف إلى الاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية، كما تسعى للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل الإسهام في استحداث مجتمع حيوي تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربطا سلسا بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعيا للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات.

وستعمل الشركة على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والإسهام في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

من جهته، أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، أن الشركة تهدف إلى استحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، الذي تقدر قيمته حالياً بأكثر من 16 مليار ريال، وأنهم سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيسي بصحة ورفاهية المرأة، وستعمل شركة كياني بالتعاون مع القطاع الخاص على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية”.