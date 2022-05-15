الصندوق السيادى السعودى يستثمر 320 مليون دولار فى قطاع القهوة خلال 10 سنوات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية ( الصندوق السيادى السعودى) اليوم الأحد إطلاق الشركة السعودية للقهوة “بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة”، بحسب وكالة رويترز.

وقال الصندوق السيادى السعودى في بيان بموقعه على الإنترنت إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) على مدى عشر سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويا.

وأضاف البيان “الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين تعزيزا لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة”.

إطلاق شركة للقهوة يأتي تماشيا مع إستراتيجية الصندوق

وقال الصندوق إن إطلاق الشركة يأتي تماشيا مع إستراتيجية الصندوق التي تركز على تطوير 13 قطاعا إستراتيجيا في المملكة، من ضمنها قطاع الأغذية والزراعة.

وصعد الصندوق السيادى السعودى مركزا واحدا في ترتيب صناديق الثروة السيادية عالميا، مدفوعا بالحصة التي تم نقلها إليه من شركة أرامكو.

أصول الصندوق السيادي السعودي تسجل 620 مليار دولار

وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية، متقدما على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونج كونج، والتي بلغت قيمة أصولها 589 مليار دولار ارتفاعا عن آخر تقرير في 14 فبراير الماضي بزيادة 3 مليارات دولار.

ودعم نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة، الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط على خلفية الحرب الأوكرانية، إذ تم نقل حصة 4% من شركة أرامكو إلى الصندوق.

هبوط أرباح تداول السعودية 21% فى الربع الأول

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة اليوم الأحد أن ربحها الصافي هبط بنسبة 21.7 % في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بعد الزكاة والضريبة قدره 140.6 مليون ريال (37.48 مليون دولار) في الربع الأول من 2022 مقابل 179.6 مليون ريال قبل عام.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 2.3 % عن مستواه قبل عام في أبريل ، بسبب ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6 %، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 4.3 %.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان إنه مقارنة مع شهر مارس الماضى زادت أسعار المستهلكين 0.4 %.