الصندوق السعودي يصرف 400 مليون دولار لمصر

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الصندوق السعودى للتنمية صرف الأسبوع الماضى 400 مليون دولار من قرض برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يناير الماضى.

وينص الاتفاق على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء عبر الصندوق السعودى للتنمية، والذى يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية فى المرحلة الأولى، على رأسها جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومتر، ومحور التنمية بالطريق الساحلى، ومشروع بناء 9 تجمعات سكنية 8 منها على محور التنمية، بالإضافة إلى مشروع طريق الجدى.

وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وإنشاء سحارة جديدة، وطريق «النفق– النقب»، وتطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، ومشروعات أخرى.

وكانت مصر قد حصلت العام الماضى على نحو 500 مليون دولار من قرض برنامج الملك سلمان قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وشهدت الفترة الماضية تقاربا كبيرا فى العلاقات المصرية السعودية خاصة فى الموقف الموحد ضد قطر، كما أنه المقرر أن يبدأ البرلمان اليوم فى مناقشة اتفاقية تقسيم الحدود المشتركة مع السعودية التى بموجبها تنقل مصر سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير إلى الجانب السعودى.

وفى سياق آخر قالت وزيرة الاستثمار إن بعثة من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى ستبحث الأسبوع الجارى الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة بواقع 500 مليون من «التنمية الأفريقى» ومليار دولار من البنك الدولى.

وحصلت مصر العامين الماضين على 3 مليارات دولار من البنكين ضمن سلسلة قروض تم الحصول عليها لدعم وتغطية الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.