الصندوق السعودى يمول مشروعات بقيمة 340 مليون دولار فى سيناء

سحر نصر: أولوية للمرأة البدوية.. والقوات المسلحة تتولى التنفيذ المال ـ خاص زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأحد، محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازى مساعدة الوزيرة لمتابع

سحر نصر: أولوية للمرأة البدوية.. والقوات المسلحة تتولى التنفيذ

المال ـ خاص

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأحد، محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازى مساعدة الوزيرة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات التنموية والتى تنفذها القوات المسلحة، والممولة من عدد من شركاء التنمية.

واستهلت نصر الزيارة بتفقد مشروعات انشاء التجمعات التنموية بمنطقة النثيلة 1 ومنطقة النثيلة 2 بمدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 340 مليون دولار.

واستمعت الوزيرة، إلى عرض عن الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث يتضمن تجمع النثيلة 1، جزءًا سكنيًا يتمثل فى إنشاء 105 منازل بدوية بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، بالإضافة إلى جزء زراعى يتكون من ألف فدان أراضى زراعية، و900 صوبة زراعية، و1000 خلية نحل، و 30 بئر بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى %30.

وعقب ذلك زارت الوزيرة، تجمع النثيلة 2 والذى يتضمن جزءا سكنيا، يتمثل فى إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات. وجزء زراعى يتكون من 100 فدان أراضى زراعية، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 آبار بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى %65.

وتوجهت الوزيرة لتفقد مشروع إنشاء تجمع تنموى بمنطقة طويل الحامض بمدينة النخل، والذى يشمل جزءا سكنيا يتمثل فى إنشاء 15 منزلا بدويا بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، وجزء زراعى يتكون من 100 فدان، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، وعدد 3 بئر بعمق 110 م، وخزان مفتوح سعة 20 ألف م3، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى %85.

وتفقدت نصر التجمع التنموى بقرية أبو رصاصة، ويتكون من أرض زراعية على مساحة 50 فدانا، مزروعة بأشجار زيتون ورمان ونخل، و20 صوبة زراعية، باإضافة إلى 4 أحواض، منها حوضا أسماك، ومبنى إدارى واستكمال منشآت 50 منزلا، بالإضافة إلى مدرستين للتعليم الأساسي، تتكون من 11 فصلًا، منقسمة إلى فصلين لمرحلة رياض أطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، وتقوم القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى جهاز تعمير سيناء وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ المشروع.

وأشادت الوزيرة، بمعدل إنجاز القوات المسلحة للمشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة إنجاز مشروعات التنمية فى سيناء، لما له من دور فى توفير خدمات للمواطنين، ويسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم.

وشددت نصر على أن تنمية سيناء هى أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، بخلاف اتفاقيات تمويل اخرى مع باقى الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتى، والذى يساهم فى تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل اقامة 6 محطات تحليه مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لعدد 26 تجمعا بدويا.

وعقب ذلك، تفقدت الوزيرة، انشاء مدرستين بقرية الصوان وبقرية وادى الحاج وهما على طريق مشروع تطوير طريق طابا/ النفق، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة قدرها 280 مليون دولار، ويهدف مشروع تطوير طريق طابا/ النفق إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وكذلك ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة السويس، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع %34، كما تفقدت الوزيرة طريق عرضى 1 الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 28 مليون دولار.

والتقت الوزيرة بعدد من أهالى القرى، واستمعت إلى عدد من متطلباتهم خاصة فى توفير المياه والصرف الصحى.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الاساسية لهم من مياه وشبكة صرف صحى وشبكة طرق.

وقامت بتسليم الأهالى، بعض المساعدات العينية بالتنسيق مع بنك الطعام، والمخصصة من المنحة الممولة من بنك التنمية الأفريقى بقيمة مليون دولار، والتى تأتى فى إطار جهود الوزارة لمساعدة المتضررين من السيول، فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأعرب عدد من الأهالى والسيدات، عن سعادتهم بزيارة الوزيرة إلى قرى شمال سيناء، وطالبها بعض الفتيات بدعمهن فى إقامة عدد من المشروعات الصغيرة، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، على حرصها على دعم المرأة، مشيرة إلى أن المواطنين هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدؤوب تبذل ما بوسعها لترتقى بمس توى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الأولوية فى المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجا خاصة فى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها حريصة على دعم المرأة البدوية لما لها من دور عظيم فى تربية الابناء وتخريج الاجيال المقبلة.

وأوضحت، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمر الذى يستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا وصلت إلى نسبة %50.