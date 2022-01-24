الصندوق الأخضر يحصل على موافقة «المركزي» المصري لتقديم قروض مساندة للبنوك

الموافقة ستمكِّن الصندوق من ضخ قروض مساندة للبنوك في مصر من خلال تعزيز قواعدها الرأسمالية من أجل زيادة نمو وتطوير أعمالها، والتوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا،

أعلن الصندوق الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد (GGF)، حصوله على موافقة البنك المركزي المصري لتقديم قروض مساندة للبنوك في مصر، رأس المال من الشريحة الثانية Tier II Capital.

وقال الصندوق الأخضر إن هذه الموافقة ستمكِّن الصندوق من ضخ قروض مساندة للبنوك في مصر من خلال تعزيز قواعدها الرأسمالية من أجل زيادة نمو وتطوير أعمالها، والتوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا،

ومن ثم التوسع في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد في البلاد، حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المالية لخدمة هذه المشروعات.

وأوضح أن الصندوق الأخضر يعمل على تقليل استخدام الطاقة والموارد ومنع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير تمويل مخصص للشركات والأسر في 17 دولة في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما في ذلك تركيا ومنطقة الجوار الأوروبية الشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2016، ومن خلال الاستثمار في المؤسسات المالية الملتزمة بخدمة مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال أولاف زيميلكا، رئيس مجلس إدارة صندوق GGF، إن موافقة البنك المركزي المصري للصندوق الأخضر على تقديم القروض المساندة للبنوك ستساعدها على زيادة ونمو حجم أعمالها بقوة، منوهًا بأن هذه الموافقة ستساعد البنوك أيضًا على التوسع في تمويل المشروعات التي تقلل استهلاك الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة.

واشار إلى تحديث العمليات الصناعية على وجه الخصوص هو مفتاح كبح انبعاثات الكربون وحماية مُناخنا في ظل هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس كورونا عالميًّا.