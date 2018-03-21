الصناع والحرفيين تشارك فى 3 معارض محلية لمواجهة الغلاء

أحمد الدسوقى شاركت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، فى 3 معارض محلية خلال الأسبوعين الماضيين بهدف تسويق منتجات عملائها فى قطاع المنتاهى الصغر. وقال ماهر حمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات إن الجمعية شاركت فى معرضى "الاسر المنتجة"،…

أحمد الدسوقى

شاركت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، فى 3 معارض محلية خلال الأسبوعين الماضيين بهدف تسويق منتجات عملائها فى قطاع المنتاهى الصغر.

وقال ماهر حمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات إن الجمعية شاركت فى معرضى “الاسر المنتجة”، و”سوق القاهرة الدولى”، بالإضافة إلى معرض بنزلة البطران والذى نظمته مى البطران عضو مجلس النواب الحالى.

وأشار “حمزاوى” إلى أن الهدف من المشاركة فى المعارض هى محاربة غلاء الاسعار بالإضافة إلى مساعدة عملاء الجمعية الجيدين فى تسويق افضل ما لديهم من منتجات فى إطار اتجاه الدولة فى تمويل وتطوير المنتجات الصغيرة الحرفية.

ولفت إلى أن الجمعية تختار العملاء الذين يتم عرض منتجاتهم فى المعارض بعناية فائقة وعلى أساس الجدارة الائتمانية لهم ومدى جودة ما لديهم من منتجات تكون قادرة على جذب الجمهور.

وتتواجد الجمعية حاليا بشبكة فروعها فى منطقة القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر 31 فرعاً، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

وفى سياق متصل، قال إيهاب فريد، المدير المالى بالجمعية، إن الجمعية تقوم بعمل استبيان بعد كل معرض لمعرفة رأى العملاء، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف من خلال المشاركة فى المعارض حل المشكلات التسويقية التى قد تواجه العملاء فى تسويق منتجاتهم .

وأشار المدير المالى للجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إلى أن الجمعية بصدد المشاركة فى عدد من المعارض المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف تسويق أكبر قدر ممكن من منتجات عملاء الجمعية.

وكان ماهر حمزاوى ، رئيس الجمعية قال فى حوار مع “المال ” فى وقت سابق ، إن الجمعية تخطط لرفع محفظة قروضها النشطة من 650 مليون جنيه فى 2017 إلى 840 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، كما تسعى لزيادة شبكة فروعها إلى 34 فرعاً فى 5 محافظات.

