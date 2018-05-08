الصناع والحرفيين تستهدف رفع محفظة القروض إلى مليار جنيه

■ الحمزاوى: 150 ألف عميل ضمن قاعدة بيانات الشركة و%99.8 نسبة الالتزام بالسداد ■ استمرار مفاوضات تأسيس شركة «متناهى الصغر» بالتعاون مع بنك الاستثمار العربى ■ فؤاد الوطن: السيدات أكثر التزاما برد التمويلات ■ إيهاب فريد: نسعى لتوسيع تعاملاتنا مع البنوك لتلبية الطلب على القروضأحمد الدسو



■ الحمزاوى: 150 ألف عميل ضمن قاعدة بيانات الشركة و%99.8 نسبة الالتزام بالسداد

■ استمرار مفاوضات تأسيس شركة «متناهى الصغر» بالتعاون مع بنك الاستثمار العربى

■ فؤاد الوطن: السيدات أكثر التزاما برد التمويلات

■ إيهاب فريد: نسعى لتوسيع تعاملاتنا مع البنوك لتلبية الطلب على القروض



أحمد الدسوقى

تستهدف الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، تحقيق صافى أرباح تقدر بـ 20 مليون جنيه خلال العام الحالى 2018.

قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش الجمعية العمومية التى عقدتها الأسبوع الماضى، لاعتماد ميزانية 2017، إن« الصناع والحرفيين» نجحت فى تحقيق أرباح بقيمة 12.5 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وأضاف الحمزاى أن الجمعية تسعى لتطوير نفسها من الداخل لتحقيق أرباح كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك اهتماما غير عادى بتطوير العنصر البشرى ورفع كفاءته.

وأشار إلى أن محفظة القروض القائمة للجميعة قاربت الـ700 مليون جنيه نهاية 2017، لافتا إلى أن الجمعية تخطط للوصول بها إلى أكثر من مليار جنيه خلال 2018.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، أن نسبة السداد تصل إلى %99.8، وأن الجمعية تملك قاعدة عملاء تتعدى 150 ألف عميل، ومن المقرر جذب عملاء جدد خلال العام الحالى، مضيفا :« الجمعية منذ نشأتها تركز على خدمة المجتمع وتوفير القروض لعملائها من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه».

يشار إلى أن الجمعية المصرية لصناع الحرفيين تأسست 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.

وحول الشركة التى تسعى الجمعية لتأسيسها مع بنك الاستثمار العربى، قال إن المفاوضات مازالت مستمرة مع البنك حتى الآن وقد نصل إلى حل قريبا، مؤكدا أن الشركة ستحرر الجمعية كثيرا من المنتجات والقطاعات التى يصعب على الجمعية تمويلها، مثل تمويل قروض السيارات، مشيرا إلى أن الشركة قادرة على تمويل هذه النوعية من القروض.

كان «الحمزاوى» قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن الجمعية تدرس تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وتكليف أحد الاستشاريين الكبار لعمل الدراسة الخاصة بها، مشيرا إلى أن الجمعية عرضت على بنك الاستثمار العربى المساهمة فيها، ولم يمانع وتعرض المساهمة على بنك آخر خلال الفترة المقبلة.

وينص القرار رقم 172 لعام 2014، الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، ولا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف بحد أدنى.

وكشف إيهاب فريد، المدير المالى للجمعية، أنه تم افتتاح 3 فروع جديدة للجمعية فى مناطق « الباجور والصف ومنيا القمح»، مشيرا إلى أن شبكة فروع الجمعية تتعدى حاليا الـ 34 فرعاً ومكتبا.

وقبل افتتاح الفروع الجديدة كانت الجمعية تتواجد بشبكة فروعها فى منطقة القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر 31 فرعا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

وأشار «فريد» إلى أن الجمعية تخطط لزيادة أرباحها خلال العام الحالى عبر التوسع فى الحصول على تمويلات بنكية وإعادة إقراضها للعملاء، مؤكدا أن هناك طلبات بنسبة %100 من العملاء للحصول على قروض الجمعية.

وقال إن الجمعية تتعاون مع 5 بنوك فى الوقت الحالى هى: «الأهلى المصرى، وSAIB، وعوده – مصر، والأهلى الكويتى- مصر، وتنمية الصادرات»، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع بنوك أخرى للحصول على قروض خلال الفترة المقبلة.

ولفت المدير المالى للجمعية، إلى أن «الصناع والحرفيين» تقدم منتجات تمويلية لقطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات والتجارة، ومن المتوقع طرح منتجات جديدة قريباً.

فيما أكد أحمد فؤاد الوطن، مراقب الحسابات، أن «الصناع والحرفيين» ملتزمة بجميع معايير الحوكمة الخاصة بالجمعيات، مشيرا إلى أن نسب التعثر داخل محفظة قروض الجمعية تكاد تكون معدومة، مضيفا:«السيدات أكثر التزاماً من الرجال فى سداد قروض التمويل متناهى الصغر».

وأشار إلى أن «الصناع والحرفيين» لديها خطة محكمة خلال العام الحالى، للوصول بحجم أرباحها إلى 20 مليون جنيه، مقارنة بـ 12.5 مليون جنيه العام الماضى، مؤكدا أن السوق أصبحت منظمة للغاية بعد صدور قانون التمويل متناهى الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

ولفت «الوطن» إلى أن الجمعية تبرئ ذمة من يموت من عملائها بناء على شهادة الوفاة التى تقدم لها، مشيرا إلى أن «الصناع والحرفيين» من الجمعيات القليلة التى تفعل ذلك.

وأوصى مراقب الحسابات خلال الجمعية العمومية، بضرورة تطبيق النظام الآلى فى العمل داخل الجمعية خلال السنوات المقبلة، بدلا من النظام اليدوى الذى يحتاج إلى وقت كبير وجهد من العاملين، وأن يتم توفير تكلفة تطبيقه عبر احتجاز جزء من أرباح الجمعية كل عام.