الصناع والحرفيين تخطط لرفع محفظة قروضها إلى 840 مليون جنيه

أحمد الدسوقى:تخطط الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، لرفع محفظة قروضها النشطة إلى 840 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، كما تسعى لزيادة شبكة فروعها إلى 34 فرعاً فى 5 محافظات.قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى حوار مع «المال»، إن محفظة القروض القائمة للجميعة س

أحمد الدسوقى:

تخطط الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، لرفع محفظة قروضها النشطة إلى 840 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، كما تسعى لزيادة شبكة فروعها إلى 34 فرعاً فى 5 محافظات.

قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى حوار مع «المال»، إن محفظة القروض القائمة للجميعة سجلت 650 مليون جنيه نهاية 2017، بنسبة زيادة بلغت %17 عن 2016.

أكد الحمزاوى، أن الجمعية تسير بشكل جيد فى السوق المصرية، وتسعى لزيادة شبكة فروعها لتصل إلى 34 فرعاً نهاية العام الجارى، عبر افتتاح 3 أفرع جديدة فى محافظتى الشرقية والمنوفية، بهدف رفع عدد المقترضين من الجمعية.

تتواجد الجمعية حاليا بشبكة فروعها فى منطقة القاهرة والجيزة والقليوبية، عبر 31 فرعاً، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

أشار إلى أن الجمعية انتهت من تدشين الفروع الجديدة وفى انتظار الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعى لافتتاحها، مؤكدا أن عملية اختيار المكان لفرع جديد يجرى بعناية، متوقعًا افتتاح الفروع الجديدة خلال الشهر المقبل.

لفت إلى أن الجمعية تختار موظفى الفروع من المنطقة نفسها التى فيها الفرع، حتى يكون الموظف على علم ودراية كبيرة بتفاصيل المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى تراجع نسب التعثر داخل محفظة قروض الجمعية.

أضاف أن افتتاح فروع جديدة فى منطقة معينة يرتكز على إقبال عدد كبير من العملاء من تلك المنطقة، بصورة فعلية، للحصول على تمويلات من الجمعية، وليس التوجه بافتتاح الفرع، وترقب حركة الطلب فيما بعد، مشيرا إلى أن الطلب الفعلى يحرك الجمعية تجاه الانتشار الجغرافى فى منطقة معينة.

أكد أن الجمعية لديها طلبات على القروض بنسبة %100 تمكنها خلال العام الحالى من تحقيق مستهدفاتها، مشيرا إلى أن الجمعية لديها 900 موظف، ومن المقرر زيادة العدد مع افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

قال إن إجمالى القروض التى ضختها الجمعية منذ نشأتها فى السوق المصرية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن “صغار الصناع والحرفيين ” تحتل المرتبة الثانية بعد جمعية رجال أعمال إسكندرية، من حجم المحفظة التراكمية فى القطاع التمويل متناهى الصغر.

أكد أن نسبة السداد تصل إلى %99.85، وأن الجمعية تملك قاعدة عملاء تتعدى 150 ألف عميل، ومن المقرر جذب عملاء جدد خلال العام الحالى.

يشار إلى أن الجمعية المصرية لصناع الحرفيين تأسست 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.

فيما يتعلق بتعاملات الجمعية البنكية، قال إن الجمعية تتعاون مع 5 بنوك فى الوقت الراهن: “الأهلى المصرى، وSAIB، وعوده – مصر، والأهلى الكويتى- مصر، وتنمية الصادرات”، مشيرا إلى أن الجمعية حصلت على قروض من البنك الأهلى بقيمة 65 مليون جنيه، سددت نسبة كبيرة منه، ويتبقى فقط 18 مليون جنيه.

تابع: “الجمعية حصلت على قرض بقيمة 45 مليون جنيه من عوده – مصر، و30 مليون جنيه من بنك SAIB، و50 مليون جنيه من البنك الأهلى الكويتى – مصر، والحصول على قرض من بنك تنمية الصادرات قريباً”.

أعلن البنك المركزى مؤخراً، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع إلى 30 مليار جنيه، الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

طبقا لنص القانون 141 لعام 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية، أو خدمية، أو تجارية، بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة، بحسب الظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.

عن قانون التمويل المتناهى الصغر الحالى، قال إنه بحاجة ماسة إلى تعديلات، لا سيما فيما يتعلق برفع قيمة القرض ليصل إلى 150 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف، لا سيما بعد تعويم الجنيه المصرى.

فيما يتعلق بالشركة الجديدة التى تسعى الجمعية لتأسيسها بالتعاون مع البنوك، أكد أن الجمعية تدرس تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وتكليف أحد الاستشاريين الكبار لعمل الدراسة الخاصة بها.

أشار إلى أن الجمعية عرضت على بنك الاستثمار العربى المساهمة فيها، ولم يمانع وتعرض المساهمة على بنك آخر خلال الفترة المقبلة.

أكد الحمزاوى، أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الشركات، والجمعيات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجمعية تنافس فى السوق بقوة عبر الشركة الجديدة.

قال إن الجمعيات نجحت بشكل كبير فى الوصول إلى العميل الفعلى للتمويل متناهى الصغر، عكس البنوك، نظرًا لأن موظف البنك ليس قادر على القيام بنفس المهام التى يقوم بها موظف الجمعية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تدشين شركة مع بنوك يحدث نوعًا من التكامل بشكل كبير، يمكن الشركة فى النهاية من النجاح.

أوضح أنه لم يتفق بعد على رأسمال الشركة، أو نسبة مساهمة الجميعة فيها، لكن الاتفاق على التفاصيل بعد الانتهاء من الدراسة التى يعدها الاستشارى المتخصص فى هذا القطاع.

ينص القرار رقم 172 لعام 2014، الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، ولا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف بحد أدنى.

أكد الحمزاوى، أن الشركة ستحرر الجمعية كثيرا من المنتجات والقطاعات التى يصعب على الجمعية تمويلها، مثل تمويل قروض السيارات، مشيرا إلى أن الشركة قادرة على تمويل هذه النوعية من القروض.

تعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، وأكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية.

تسعى شركات «سندا» و«أمان» و«تمويلى» لاقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، وتمكنت الأولى والثانية من الحصول على الترخيص المؤقت، من الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تنتظر الثالثة الحصول على هذا الترخيص.

كما يعتزم بنك الأهلى، وإيجى بنك اقتحام هذا القطاع، وبدأ الأول خطوات فعلية للتأسيس، فيما اكتفى الثانى بالإعلان، ولم يتخذ أى خطوات رسمية معلنة حتى الآن، كما أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عن سعيه لتدشين شركة تمويل متناهى الصغر.

فى سياق متصل، طالب إيهاب فريد، المدير المالى للجمعية، أن يرفع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حجم القرض الذى يمنحه للجمعيات لأكثر من 50 مليون جنيه.

قال إن جهاز المشروعات لا يمنح التمويلات للجمعيات مباشرةً، لكن عبر البنوك بما يرفع سعر فائدة القرض على العميل النهائى، متمنيا أن يضخ التمويل للجميعات مباشرة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الجمعيات تقدم منتجات تمويلية لقطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات والتجارة، ومن المتوقع طرح منتجات جديدة قريباً.