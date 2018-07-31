«الصناع والحرفيين» تخاطب «QNB» لاقتناص 50 مليون جنيه

أحمد الدسوقىدخلت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مؤخرا فى مفاوضات مع بنك قطر الوطنى «QNB» للحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه.قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح لـ«المال»، إن المفاوضات فى مراحل متقدمة، والحصول على القرض خلال أيام، مشيرا إل

أحمد الدسوقى

دخلت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، مؤخرا فى مفاوضات مع بنك قطر الوطنى «QNB» للحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه.

قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح لـ«المال»، إن المفاوضات فى مراحل متقدمة، والحصول على القرض خلال أيام، مشيرا إلى أن إعادة إقراضه لعملاء المشروعات متناهية الصغر قبل نهاية العام.

عن مفاوضات الجمعية مع بنك مصر للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه، أكد ان البنك وافق على القرض، وتحصل الجمعية عليه قريباً.

كان «الحمزاوى « قد قال لـ»المال» فى مايو الماضى، ان الجمعية تسعى للحصول على 100 مليون جنيه من بنك مصر ومثلها من الاستثمار العربى، و70 مليون جنيه من بنك بلوم بهدف التوسع فى تمويل عملاء الجمعية وجذب شرائح جديدة من العملاء.

أكد إيهاب فريد، المدير المالى للجمعية، أن الأخيرة لديها طلبات على القروض بنسبة %100، تمكنها خلال العام الحالى من تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها 900 موظف، ومن المقرر زيادة العدد مع افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

تخطط الجمعية لرفع قروضها نهاية العام الحالى، إلى أكثر من مليار جنيه، مقابل 650 مليونًا نهاية 2017، يصل إجمالى القروض التى ضختها الجمعية منذ نشأتها فى السوق المصرية إلى 4.6 مليار جنيه، تحتل المرتبة الثانية بعد جمعية رجال أعمال إسكندرية، وحجم المحفظة التراكمية فى قطاع التمويل متناهى الصغر وفقا لتصريحات سابقة لماهر الحمزاوى».

تتواجد الجمعية حاليًّا بشبكة فروعها فى مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، عبرأكثر من 31 فرعًا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، وتستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.

تأسست المصرية للصناع والحرفيين 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.