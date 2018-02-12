الصناع والحرفيين تتفاوض على تأسيس شركة تمويل متناهى الصغر

أحمد الدسوقى:



تتفاوض الجمعية المصرية لصغار الصناع والحرفيين، مع بنك الاستثمار العربى، وبنك آخر، للمساهمة فى شركة تمويل متناهى الصغر تسعى لتدشينها بغرض التوسع فى تدبير السيولة اللازمة للقطاع.



وقال ماهر حمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن المفاوضات تسير بشكل جيد، وستصل إلى نتيجة قريباً، رافضا الإفصاح عن هوية البنك الثانى.



وينص القرار 172 لسنة 2014، الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه، مدفوع النصف بحد أدنى.



وأشار «حمزاوى» إلى أن بنك الاستثمار العربى، طلب دراسة تفصيلة عن الشركة الجديدة، وبناء عليه تم تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين بإجرائها.



وأكد أن الشركة الجديدة ستمنح جمعيته التى تحتل المرتبة الثانية بقطاع التمويل متناهى الصغر، بعد جمعية رجال أعمال إسكندرية، دفعة قوية.



وتأسست الجمعية المصرية عام 1988، ومشهرة برقم 911 لسنة 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضا قصيرة الأجل لدعم رأس المال، وشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع بها.



وتوقع رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصغار الصناع والحرفيين، ظهور الشركة الجديدة، خلال العام الحالى 2018.



ويعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية.



وتسعى شركات «سندة» و«أمان» و«تمويلى»، لاقتحام قطاع التمويل متناهى الصغر، وتمكنت الأولى والثانية من الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تنتظر الثالثة الحصول عليه.



كما يعتزم بنكا «الأهلى وإيجى بنك» اقتحام القطاع، وبدأ الأول بالفعل خطوات التأسيس، كما كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، سعيه لتدشين شركة تمويل متناهى الصغر.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.