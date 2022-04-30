«الصناعة والتجارة» تؤكد لمصلحة الجمارك إمكانية تصدير منتج «إندومي» (مستند)

أكد أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد بوزارة الصناعة، أن صنف المكرونة سريعة التحضير “إندومي” لم تندرج ضمن القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك ردًا على استفسار الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، حول مدى قانونية السماح بتصدير الشعرية سريعة التحضير “إندومي”.

وأصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 12 ” تصدير ” لسنة 2022 بالسماح بتصدير منتج اندومي بناءً على توصية وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت قد قامت هيئة سلامة الغذاء ” المشرفة على السلع الغذائية بالسوق المحلية والمستوردة من الخارج ” مؤخرًا بسحب عينات من الأسواق من منتجات إندومي، لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار، وأوصت الشركة بسحب نحو 733 ألف كرتونة من صنف إندومي.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء ضرورة قيام الشركة المصنعة لهذا المنتج بسحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق، وإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة، وإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

وقامت الشركة بسحب المنتج من الأسواق وذلك بواقع 733 ألف كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.