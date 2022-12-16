«الصناعة والتجارة»: الموافقة على السماح باستيراد كسب بذرة القطن من أي مناشئ معتمدة (منشور)

أكد الدكتور أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد، إلى أنه تقرر الموافقة على السماح باستيراد كسب بذرة القطن من أيا من المناشئ المعتمدة.

وأشار في خطابه للدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للاجراءات والسياسات الجمركية، أنه ورد خلال نهاية نوفمبر الماضي كتاب الدكتور رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بشأن طلب اتخاذ اللازم حيال حظر الاستيراد المفروض على استيراد كسب بذرة القطن من دولة السودان وذلك في اطار التشريعات الحجرية المنظمة لاعمال الحجر الزراعي المنصوص عليها بالبند خامسا بالملحق رقم 15 الخاص بالمادة رقم 24 باب الاستيراد والمعالجة، وضوابط استيراد منتجات القطن والملحق بقرار وزير الزراعية واستصلاح الاراضي رقم 512 لسنة 2019 المنظمة لأعمال الحجر الزراعي بحيث يقوم الحجر الزراعي بالاشراف على فحص الرسالة ببلد المنشأ والتأكد من خلوها من جميع الافات الحجرية المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشار اليه.

ولفت ” العسقلاني ” إلى أن كتاب الدكتور رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي المشار اليه تضمن أنه لا مانع لدى الحجر الزراعي المصري من الموافقة على السماح باستيراد كسب بذرة القطن من أيا من المناشئ المعتمد من قبل الحجر الزراعي لاستيراد الاقطان قصيرة التيلة وعلى رأسها دولة السودان وذلك في ضؤ الدراسات الفنية وتحليل مخاطر الآفات اللازمة لاعتماد منشأ السودان لاستيراد صنف كسب بذرة القطن.

وأكد أن تلك الموافقة تأتي في ضؤ نتائج الاشراف على فحص الرسالة ببلد المنشأ والموافقات الاستيرادية الصادر عن اللجنة الفنية لاستيراد وتصدير الاعلاف وخاماتها ومراكزاتها واضافاتها، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

وأشار ” العسقلاني ” إلى أنه بالرجوع الى الادارة المركزية للحجر الزراعي للوقوف على أسباب الحظر المشار اليه، فقد تبين انه كان بناءا على طلب سابق لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لاسباب فنية خلال عام 1989 حيث صدر في هذا الشأن المنشور الجمركي رقم 15 لسنة 1989 .

وتابع العسقلاني، أنه في هذا الصدد أكدت ادارة الحجر الزراعي بأنه لا مانع من الموافقة على طلب الادارة المركزية للحجر الزارعي مع استيفاء كافة الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الادارة المركزية للحجر الزراعي عبر اللجنة الفنية لاستيراد وتصدير الاعلاف وخاماتها ومركزاتها وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزارعة واستصلاح الاراضي.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقابي استيراد رقم 53 لسنة 2022 بتطبيق خطاب رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير والاستيراد رقم 3143 بشأن الموافقة على السماح باستيراد كسب بذرة القطن من أيا من المناشئ المعتمد من قبل الحجر الزراعي لاستيراد الأقطان قصير التيلة وعلى رأسها السودان.