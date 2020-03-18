الصناعة والتجارة : الإفراج عن البضائع دون توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية (مستند)

وافقت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الدكتورة نيفين جامع على الإفراج عن البضائع دون توثيق من الغرف التجارية على شهادات المنشأ

في ظل توجه الدولة والأجهزة المعنية استجابت وزارة الصناعة والتجارة لجمهور المستوردين وتحديدا غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وقررت إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية من أجل الإفراج عن البضائع نتيجة تفشي وباء وفيروس كورونا بسبب غلق تلك المنشأت حاليا.

خطاب قطاع الاتفاقيات التجارية لمصلحة الجمار





وفي هذا الصدد، قامت مصلحة الجمارك بتعميم موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور نيفين جامع اليوم ” الاربعاء على قبول مستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج .

الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوربي

كما قررت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوربي ودول أخرى طالما استوفت باقي اشتراطات الاخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.

وقامت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، بمخاطبة مصلحة الجمارك لتعميم التعليمات الجديدة، والتي جائت بعد مناقشة مع وزير الصناعة والتجارة وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والتي تأتي في ظل تسهيل الإجراءات المتبعة في الإفراج عن البضائع خلال الأزمة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

غرفة تجارة الإسكندرية طالبت بعدم توثيق الشهادات من الغرف التجارية

وكان أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، تقدم بمذكرة لكل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة على ضرورة عدم إشتراط الحصول على موافقة الغرف التجارية على شهادات المنشأ للإفراج عن البضائع، خاصة أن تلك الغرف تواجه حاليا شبح الإغلاق بسبب فيروس كورونا مما ترتب عليه تعطيل العديد من البضائع بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.