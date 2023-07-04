الصناعة في عهد السيسي.. 321 دبلومة وقبول 168,5 ألف طالب و120991 حملة تفتيشية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014.

وتابع وزير الصناعة أن الحكومة أولت -بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية- اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

ومن بين الخطوات الصناعية التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيسي عبد الفتاح السيسي ما يلي:

المجلس الوطنى للاعتماد



-تنفيذ عدد من عمليات اعتماد تمديد ومجال اعتماد تجديد اعتماد لما يزيد عن 4000 جهة تقييم مطابقة

-تنفيذ مشروع للتوأمة بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى بغرض تعزيز قدرات المجلس المؤسسية

لدعم المجلس للتقدم لتوقيع اتفاقية الاعتراف ثنائى الأطراف BLA مع المنظمة الأوروبية للاعتماد EA

-التجهيز للاعتراف الدولى بمنظومة التعليم الفني فى مصر بالاشتراك مع منظمة GIZ الألمانية كجهة مانحة والتي ستحصل عليها هيئة اتقان المصرية

-حصول المجلس الوطنى للاعتماد على الاعتراف الدولى والاقليمى من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA

-استمرار عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية

-المحافظة على استمرار سريان الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من منظمة ILAC، ومنظمة IAF مع تمديد مجال الاعتراف

-توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاعتماد الأوزبكى لتسهيل القبول المتبادل للسلع والخدمات بين البلدين

-التوسع في اعتماد جهات منح شهادات الحلال خارج مصر حيث يتم التوسع أفقياً في دول متعددة واعتماد جهات منح شهادات الحلال في أسبانيا وانجلترا وأستراليا والبرازيل وأوروجواى وألمانيا

-المحافظة على الاعتراف الاقليمى العربي بالمجلس من الجهاز العربى للاعتماد ARAC، والاعتراف القارى بالمجلس من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC.

-إضافة اعتماد جهات التفتيش ومعامل التحاليل الطبية الى المجال المعترف به دولياً من من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC في 2014 وإضافة اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة البيئة الى المجال المعترف به من المنتدى الدولى للاعتماد IAF وإضافة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء والطاقة، وإضافة مجال منح شهادات المنتجات والأفراد والاختبارات الفنية.

المعهد القومي للجودة:

-تنفيذ 321 دبلومة وبرنامجا تدريبيا لـ 8084 متدربا فى مجالات الجودة المختلفة.

-تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار- الحوكمة).

-تأهيل وإعداد انظمة الجودة لعدد 62 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.

-مراجعة نظم الجودة لـ 284 منشأة صناعية.

-إصدار 294 شهادة صلاحية لعدد 291 جهة تأهيل/ تدريب ومراكز تدريب

-اعتماد 76 مقرر تدريبي في مجال الجودة.

-تقديم برامج مؤهلة للحصول على رخصة مزاولة المهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية حصل عليها 859 متدرب

-إصدار 191 رخصة مزاولة مهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشاري جودة -مدير جودة أخصائي مراقبة وتوكيد الجودة).

-إطلاق الجائزة القومية للتميز في القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.

-إبرام 50 بروتوكول تعاون و66 عقدا في مجالات الجودة المختلفة مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة

-إجراء 531 دراسة للجهات طالبة اقامة المؤتمرات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

-اعتماد 18 مجموعة من مزاولة مهنة جودة تأهيل ورعاية ذوي الاعاقة تضمنت إصدار 274 رخصة مزاولة مهنة في هذا المجال.

الهيئة العامة للمطابع الأميرية

-الأعمال المحققة بالهيئة بلغت نحو 5,432 مليار جنيه.

-بلغ حجم الاستثمارات المخصصة لعمليات الاحلال والتجديد للمحافظة على الطـاقة الإنتاجية للهيئة 47 مليون جنيه.

-إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين–مراسيم بقوانين–قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)

-إضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة.

-اضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).

-قامت الهيئة بإنتاج باكورة إنتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية احتياجات العملاء من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر.

-إطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية.

مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني:

-قبول 168,5 ألف طالب/ طالبة بمراكز التدريب والمحطات التدريبية في 43 مركز و98 محطة تدريبية.

-تخريج 10 دفعات في جميع التخصصات المتاحة في كل عام تدريبي بمتوسط نسبة نجاح 98.5%

-تخريج 10 دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس-مصاعد- أحذية) لعدد 548 طالب وطالبة

-توزيع 114 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث بمراكز التدريب للتدريب العملي لاكتساب المهارات على رأس العمل فى 800 شركة صناعية بجميع المناطق التدريبية بمحافظات مصر

-تسويق 2500 خريج فى مجال اللحام والصاج والاجهزة المنزلية والملابس الجاهزة في محافظات بورسعيد وجنوب الصعيد والشرقية والوجه البحري والإسكندرية والقاهرة والجيزة

-تنفيذ 876 برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني لعدد 1705 دارسا من داخل المصلحة

-تنفيذ 1141 دورة تدريبية قصيرة لعدد 665 متدرب من خارج المصلحة إلى جانب 6217 دارسا يمثلون 676 شركة

-توقيع بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجمعية النهضة للتنمية، وجمعية شباب مصر الخير، والمجلس الدولي للعلاقات، ومؤسسة طفرة لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية للتدريب التطبيقى.

-توقيع برتوكول تعاون ثنائي لمحطة تدريبية جديدة تابعة للمصلحة بمدينة السادات كأول محطة بمحافظة المنوفية

-في إطار التعاون مع مشروع TVET- EGYPT: تطوير مهن تشغيل وصيانة معدات الغزل – تشغيل وصيانة معدات النسيج – صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف الهواء – صيانة السيارات الصديقة للبيئة، واستحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات، والمشاركة في إعداد مهنة الملابس الجاهزة.

-التوسع في إنشاء محطات تدريبية جديدة للكيانات الصناعية الكبرى حيث بلغ عدد المحطات حتى الآن 98 محطة تدريبية

-إضافة تخصص مهنة “فني الأنظمة المدمجه والذكاء الإصطناعي”

-تطوير 20 مهنة من مهن المصلحة في عدة مجموعات مهنية واستحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية، وتطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة.

-استحداث مهنة صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة بمحطة نهضة مصر.

-استحداث عدة تخصصات طبقاَ لاحتياجات سوق العمل وتشمل (فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية- فنى البترول والبتروكيماويات- فنى صيانة الهواتف المحمولة- فنى الملاحة والنقل البحرى-برمجة الحاسب- تصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت – البرمجة والتطبيقات الصناعية – فنى بصريات – تصنيع منتجات الألبان

-إدخال مهارات “تحويل السيارات من بنزين إلى غاز” إلى البرامج التدريبية لتخصص صيانة السيارات المطبق بمراكز المصلحة تماشياً من سياسة الدولة.

-التعاون مع مؤسسة أم حبيبة لإدخال مهنة الطاقة الكهروضوئية والمتجددة

-الشراكة مع شركات ABB، وسيمنز، وBTM، ولتطوير بعض المهن بمراكز التدريب المهني

-التعاون مع مركز تحديث الصناعة لاعتماد المصلحة كجهة تقديم خدمة تدريبية

-التعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو لتنفيذ مبادرة (اتعلم صح أدهن صح) والتى استهدفت تدريب عدد 1500 من الشباب والفتيات

-فوز المصلحة بالمركز الرابع عن مشروع الري بالتنقيط باستخدام PLC عام 2017، والمركز الخامس في مسابقة بوابة الابتكار 2018، والمركز الثاني بمسابقة شباب مصر الأولى للمهارات، والمركز الثالث مسابقة شباب مصر الثانية للمهارات، والمركز الأول فى مسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الأعمال لعام 2020

-تأهيل البنية التحتية تطوير وتأهيل 42 مركز تدريب مهني + 5 مناطق تدريبية بالقاهرة والمحافظات

المراكز التكنولوجية



-تقديم أكثر من 8374 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية وتحسين الجودة والإنتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.

-تقديم 886 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 16020 عاملا من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

-تعقيم 9382 طن من النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من 25 شركة مصدرة.



-في مجال التمور:

تنظيم مهرجان دولي للتمور المصرية خمس سنوات على التوالي وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد الحكوميين، وانشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وتقديم الدعم الفني لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات وتأهيل المزارع والمصانع لأنظمة الجودة العالمية وإنشاء 12 مصنعا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ومشاركة منتجين مصريين فى محافل الدولية وإعداد دراسات لأهم أسواق التصدير، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل المجلس الاعلى للتمور.

تنظيم الملتقي التسويقي المصري الأول للتمور المصرية بالوادى الجديد خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة

المساهمة في إطلاق كتاب “الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر”

-تقديم خدمات فنية لمواجهة جائحة كرونا بعمل تصميمات مبتكرة وباترونات للكمامات، مراجعة التصميمات الهندسية لكابينة التعقيم ومراجعة الخامات المستخدمة طبقا للمواصفات المعتمدة.

-إعداد 147 دراسة في المجالات الصناعية المختلفة.

-تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل أكثر من 48 علامة تجارية بالسوق المصرية.

-تأهيل أكثر من 269 شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK من خلال تقديم الدعم الفني وخدمات اختبارات منتجاتهم المصدرة لأوروبا.

-تأهيل أكثر من 273 شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO22000 ، ISO 50001).

-إجراء 208487 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية.

-إعداد أكثر من 5 استراتيجيات للارتقاء بالصناعة المصرية منها استراتيجية الابتكار فى القطاع الصناعي واستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر واستراتيجية مشروع تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

-تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار داخل المصانع المصرية لتحفيز إنشاء منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم تفعيل منصب مديري الابتكار داخل 10 مصانع.

-تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وقد فازت أربع شركات بجائزة الابتكار الصناعي لعام 2019 وتم اطلاقها لعام 2020 وفازت بها 8 شركات.

-تنفيذ أكثر من 50 مشروعا لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وإدارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 19860 في عديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

-تقديم استشارات فنية للصناعات الغذائية من اهمها تصنيع زبدة الفول السوداني، تجفيف النباتات الطبية والعطرية وصناعة السماد العضوي.

-إصدار العلامة الخضراء لمواد البناء وذلك لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة والتـي أصبحـت شـرطاً رئيسـياً للتصديـر.

-تطوير وإنشاء 5 مناطق بالتجمعات الصناعية صديقة للبيئة بمركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، ومركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة دمياط، وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية بالعاشر من رمضان، ومقر جديد لمركز تكنولوجيا البلاستيك بمنطقة مرغم، ومقر جديد مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بمنطقه شق الثعبان.

-المشاركة في تنظيم وافتتاح المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية المقام بمحافظة الفيوم.

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الجهاز وهي:

-الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة: مساحة المرحلة الثانية 570 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنع وتم التشغيل باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

-تنفيذ المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، والتي تضمنت المنطقة الصناعية الاولى وبها مجمع صناعي متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة.

-تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية المقام على مساحة 25 فدانا وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة إلى تأهيل شبكات البنية الأساسية حيث تم تنفيذ المجمع وتوفير عدد 240 وحدة صناعية جار تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%.

الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لصالح وزارات أو محافظات أو هيئات وهي:

-مشروع مدينة الجلود بالروبيكى (المرحلة الاولى)، بتكلفة 1592 مليون جنيه وبمساحه 506 أفدنة مكونة من وحدات دباغة بالإضافة الى منطقه خدمة بيئية على مساحة 1112 فدانا، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى (176 فدانا) بنسبة إنجاز 100%.

-مشروع أعمال البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة للخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد محافظة شمال سيناء، بتكلفة 28 مليون جنيه.

-تنفيذ شبكات البنية الأساسية + محطة رفع للمنطقة الصناعية بغرب جرجا فى محافظة سوهاج، بتكلفة 62 مليون جنيه.

-تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من شبكات البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، بتكلفة 180 مليون جنيه.

-إقامة مجمع صناعي للورش الحرفية بجنوب مدينة المستقبل لمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 107 ملايين جنيه على مساحة 25 فدانا بإجمالي 264 ورشة مختلفة المساحات و70 محلا تجاريا متنوع الانشطة.

-تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالشروق الصناعية بمحافظة القليوبية، بتكلفة 69 مليون جنيه وبطاقة 9000 متر مكعب/ يوم.

-تنفيذ 3 مراكز تكنولوجية (الرخام بمنطقة شق الثعبان – البلاستيك بفيكتوريا / الإسكندرية – مركز تكنولوجيا العاشر من رمضان)، بتكلفة 90 مليون جنيه.

معهد التبين

-بلغ عدد المسجلين بالمجالات البحثية بدرجة الماجستير 90 باحثا في مجالات صناعية أو تكنولوجية، وعدد دارسي الدبلومة 508 دارسين، وعدد المسجلين بالمجالات البحثية 228 باحثا.

-الانتهاء من 10 مشروعات بحثية داخلية ودخولها طور النشر، والانتهاء من 5 مشروعات خاصة ممولة.

-المشروعات القائمة حالياً بحاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية 27 مشروعاً بعدد 29 وحدة.

-عقد 75 دورة تدريبية في مختلف المجالات الصناعية

-عقد 3 دورات تدريبية فنية داخل الشركات.

-عقد 4 دورات لعدد 44 من طلاب الجامعات المختلفة.

-إجراء قياسات بيئية للتوافق مع قوانين البيئة وتجديد السجل البيئى لعدد 86 شركة

-إجراء دراسة إنبعاثات الأتربة من مداخن شركات الأسمنت كل ثلاث شهور لعدد 13 شركة أسمنت؛

-إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد 17 شركة

-إجراء دراسات وقياسات فى مجال الطاقة والبيئة بعدد 3452 عملية للشركات والهيئات؛

-رصد نوعية الهواء العام طوال ال 24 ساعة يومياً لعدد 13 شركة ومشروع جديد،

-إجراء تحليل غازات الإحتراق الناتجه من إستخدام كافة أنواع الوقود، وضبط أداء الغلايات والأفران لعدد 12 شركة.

-فحص 57 غلاية للمنشآت والشركات

-عمل قياسات صناعية وميكانيكية وكهربية لعدد 50 شركة.

-إجراء التحليل الكيميائية والإختبارات الميكانيكية لعدد 47 شركة صناعية وجهة علمية، وعمل معايرة للأجهزة لعدد 65 شركة، ومعايرة أوناش وأحبال لعدد 8 شركات؛ ومعايرة لأجهزة ضغط وحرارة واستضاءة وضوضاء لعدد 4 شركات

-إجراء الفحص الدقيق بإستخدام الميكروسكوب الإلكترونى لعدد 320 عينة من 10 شركات ومعاهد بحثية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات؛

-توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة سانت بطرسبرج الكهروتقنية بروسيا، وجامعة البلطيق التقنية الحكومية بسانت بطرسبرج، والمعهد الوطنى الصينى لبحوث الاجهزة الكهربية، وجامعة البولتكنيك بسانت بطرسبرج لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي

-إصدار شهادات معايرة اجهزة وتحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية واختبارات شد وصدم لعدد 195 شركة

-اصدار الاعداد من 101 وحتى 110 من النشرة العلمية (TIMS Bulltin)، والاعداد 47 وحتى 63 من مجلة التكنولوجيا والصناعة، والاعداد 25 وحتى 42 من الملحق الاخبارى لمجلة التكنولوجيا والصناعة.